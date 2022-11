La Peña Beisbolera: La Serie Mundial sin TV abierta

Mi dilecto amigo y compadre Pablo H. Ruas, cubano y mexicano a la vez, integrante de la Peña Beisbolera del (ex) DF, suele comentar en cuanta ocasión se ofrece, que siendo él adolescente vio en vivo y en directo por la televisión de su país aquella sensacional, memorable atrapada de su paisano Edmundo "Sandy" Amorós en la Serie Mundial (SM) de 1955, jugando como jardinero para los Dodgers de Brooklyn.

Cada vez que eso comentaba, pensaba que mi compadre quizá tenía alguna confusión o de plano no sabía lo que decía. Porque no era posible que por esos años en México no pudiéramos ver la SM en directo y sí los cubanos, a pesar de que su país es una isla y el nuestro hace frontera con EUA. Me venía a la memoria que hacia finales de los años 50 acompañaba a mi padre y a mis tíos Juan y Guadalupe a Ciudad Juárez, Chihuahua, a ver en la llamada pantalla chica -de la televisión de El Paso-- los juegos de SM de sábado y domingo.

Hasta que tuve la oportunidad de leer esa formidable historia del beisbol de Cuba, obra del notable escritor cubano radicado en los EUA Roberto González Echevarría (académico de Yale, el más reconocido crítico literario en lengua española en ese país del Norte), quien en su libro "La gloria de Cuba" escribe lo siguiente:

"La primera vez que los juegos de la Serie Mundial se transmitieron por televisión a Cuba, fue mediante un avión que sobrevolaba el Estrecho de la Florida con antenas de relevo. Luego comenzaron a transmitirse en vivo y en directo. Recuerdo -escribe González Echevarría-- haber visto en vivo, en Sagua la Grande (Cuba), la cogida que Edmundo Amorós realizó en la Serie Mundial de 1955, y el año siguiente, el juego perfecto que lanzó Don Larsen" (pág. 489). ¡Cuánta razón tenía mi compadre Pablo!

¿A qué viene lo anterior? A que ahora por primera vez en muchos años (se dice que desde 1963, aunque en realidad desde 1964) la noble afición beisbolera de México no ha podido ver en vivo y en directo a través de la televisión abierta la SM de este año 2022. Verdaderamente qué lamentable, de no creerse.

Se sabe que ello obedece a que Televisa no cubrió a MLB los derechos para poderla transmitir, junto con los dos-tres juegos que además ofrecía cada semana a su audiencia durante la temporada regular. Se desconoce si el no haber llegado a un acuerdo entre Televisa y MLB fue resultado de un desproporcionado aumento en el monto de los derechos que pretendía Grandes Ligas, que según amigos conocedores de los medios y del beisbol suponen que es lo más probable, o bien a que la cadena televisiva consideró que -debido a ello- ya no le resultaba rentable.

Desde luego que en nuestro país la SM se está transmitiendo en vivo a través de la televisión de paga, tanto por Fox como por ESPN. Pero no es lo mismo la televisión restringida con acceso sólo para una minoría que la televisión abierta a todo el público. Además de que los cronistas de Televisa: Antonio de Valdés, José Segarra y Enrique Burak, nada les piden a los de las citadas cadenas transnacionales, donde también por cierto participan mexicanos.

Se suponía que por radio la SM se transmitiría por la XEW, como ha sucedido en años anteriores, estación que se puede sintonizar por internet, lo que finalmente tampoco ocurrió en este 2022. Aunque sí se está transmitiendo en español por TUDN para EUA, pero bloqueada su señal para México. ¿De qué se trata?

Así las cosas, por cuanto hace a la SM significa entonces que no retrocedemos siquiera a los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando a través de la inolvidable Cabalgata Deportiva Gillette la escuchábamos a través de la espléndida narración de "Buck" Canel, a quien se considera el más grande cronista de beisbol en español de todos los tiempos, así como también del venezolano "Musiú" Lacavalerí y del mexicano de Torreón Eduardo "Lalo" Orvañanos (miembro por cierto del Salón de la Fama). Veremos qué sucede en 2023.