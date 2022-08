La Peña Beisbolera: Dolorosa salida de la postemporada

Muy dolorosa fue para la afición beisbolera de la Comarca la salida de su equipo de la postemporada el pasado fin de semana, luego de que aquí, en su propia casa, los Algodoneros del Unión Laguna perdieron tres juegos consecutivos. Los dos últimos por paliza y el del domingo incluso de manera vergonzosa, no solo por lo abultado del marcador sino por la displicencia, la falta de profesionalismo, la ausencia casi total de pundonor, en particular después del séptimo inning, por parte de los jugadores. Y desde luego la pésima dirección del encuentro.

Luego de la experiencia negativa, aunque sin consecuencias, registrada aquí en el último juego de la temporada regular contra los Toros de Tijuana, cuando apenas en la segunda entrada del encuentro se llevó a la lomita al cerrador Josh Lueke y salió apaleado. Con este antecedente, ¿qué sentido tenía haber hecho que el domingo abriera la octava entrada, cuando la pizarra, adversa desde luego, estaba 6 a 2? ¿Evitar más daño? Pues le surtieron, como era de esperarse.

¿Desconocerá el coach de pitcheo que en el beisbol moderno un cerrador estelar -y sin duda Lueke lo es--, aun sin advertirlo él ya está mentalizado para llegar a salvar juegos con una diferencia a favor preferentemente de hasta tres carreras y precisamente en el último rollo, o para sacar cuando mucho un inning y un tercio? ¿Qué sentido tenía repetir exactamente la misma historia fallida de un domingo antes? Ninguno.

¿Habrá notado el coach de bateo la estrategia que traía indicada el pitcheo de los Dos Laredos para con los toleteros de casa? Hasta donde se alcanzó a ver consistió en hacer el primer disparo difícil, pero por la zona de strike o que pareciera que iba por la zona de strike, para hacer que roletearan fácil al cuadro o batearan elevados inofensivos. Y un buen número de ellos, incluso en su segundo y hasta en el tercer turno, cayó en el garlito, desesperados como los vieron por desforrar la pelota. Total, como se dice en el beisbol llanero, si "nomás a un lanzamiento se le pega", ¿no pudieron haber esperado que les pasaran -y no siempre iba a ser así-- el primer strike?

Lo anterior lo detectaron los Tecos y lo aprovecharon muy bien. Por eso su pitcheo navegó tranquilo y descansado. Entrada hubo en la que los tres outs los sacaron con apenas media docena de lanzamientos. Increíble que nada se haya hecho para nulificar tal estrategia.

Los aficionados atentos seguramente notaron también cómo el jardinero derecho de los Dos Laredos, Brennon Lund, multiplicó su presencia en el prado a su cargo mucho más allá del don de ubicuidad: si el batazo iba apenas de Texas ahí aparecía él, si por el callejón right-center también ahí estaba, si muy profundo o por la línea de cal, igual Lund estaba presente.

No, no fue algo milagroso. No faltará quien diga que se trató de la simple aplicación de la técnica conocida como sabermetría. Me aventuro a opinar, a riesgo de estar equivocado, que fue más bien el estudio del "park factor" de los jardines del estadio de la Revolución, en particular del derecho. A algunos les podrá sonar a magia, pero no lo es.

En fin, lo más doloroso de esta lamentable derrota de UL el domingo es que de haberse ganado ese juego, combinado con la victoria que ese mismo día los Sultanes obtuvieron sobre Acereros de Monclova en Monterrey, los Algodoneros automáticamente estarían ya en la segunda serie de playoffs. Pero no se pudo, ni modo.