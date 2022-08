La Peña Beisbolera: Continúan los Playoffs

Continúa la fiesta grande de la pelota de verano que son los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). De la media docena de equipos que calificaron para la postemporada por la Zona Norte ya solo quedan dos: Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana, que precisamente anoche iniciaron la serie semifinal entre ellos para definir cuál escuadra irá a la gran final, conocida como Serie del Rey, y hacerse acreedor a la Copa Zaachila en caso de resultar campeón.

En el camino quedaron eliminados por la zona norte Rieleros de Aguascalientes y Algodoneros de Unión Laguna en la primera fase, y los Tecolotes de los Dos Laredos y Acereros de Monclova en la segunda etapa.

Por lo que hace a la Zona Sur, hoy iniciarán la serie semifinal los Leones de Yucatán y los Diablos Rojos del México, en la capital del país. Previamente en la serie inicial quedaron eliminados los Rojos del Águila de Veracruz y los Olmecas de Tabasco, y en la siguiente los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo. Entonces pues de doce que teníamos ya nomás nos quedan cuatro.

Las series son a ganar 4 de 7 juegos posibles. No faltará algún suspicaz que piense que como se trata de un negocio las cosas suceden de tal manera que (casi) todas las series se van a siete juegos. Craso error. Por eso don Pedro "El Mago" Septién solía decir del beisbol que "es mucho deporte para ser negocio, y mucho negocio para ser deporte".

Pues no, ocurre que en la decena de series que hasta ahora se han jugado ni una sola ha llegado al máximo de 7 encuentros. Tres se han definido por barrida, es decir, en cuatro juegos. Cinco series en cinco juegos, lo cual significa que el equipo derrotado únicamente ganó un desafío, y las otras dos series en seis juegos. Pero ni una, como ya se dijo, se ha ido al máximo de siete encuentros. Si las cosas estuvieran "arregladas" esto no sucedería.Algo más o menos similar ha ocurrido en las series finales. En lo que va del siglo XXI, del año 2001 al 2021, se han efectuado 21 de estas series del rey, considerando que en 2018 hubo dos torneos (uno de primavera y otro de otoño) y en 2020 por la pandemia no hubo ni siquiera temporada regular.Bueno, pues de las 21 series finales dos terminaron por "barrida", es decir, en 4 juegos (Tigres que "barrió" a los Diablos Rojos del México en 2011, y los propios Diablos que despacharon por "limpia" a los Pericos de Puebla en 2014).

Ocho series concluyeron en 5 juegos, cinco series terminaron en 6 encuentros y seis series se fueron hasta el máximo de 7 juegos. A la luz de estos números se trata pues de una competencia deportiva real y no "arreglada".

Las dos primeras etapas de playoffs de 2022 (que comprendieron diez series), en el caso extremo pudieron haber sumado 70 juegos. Pero solo se realizaron 49. Para presenciar este casi medio centenar de encuentros ingresaron a los estadios poco menos de medio millón de aficionados (457,772). Y pudieron haber sido cuando menos otros 200 mil más de haberse realizado los 21 juegos que faltaron para llegar a los 70. Pero no se trata de eso, porque el beisbol, como bien decía don Pedro Septién "es mucho deporte, para ser negocio".