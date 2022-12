'La Navidad representa una

Cada año, sentimientos de bondad y amor se apoderan de nosotros. Hacemos a un lado enojos y rencores, sonreímos, nos emocionamos, ayudamos al prójimo, damos y recibimos esperanza. Todo eso y más provoca la Navidad.

Andrea Bocelli define la Navidad como una promesa mantenida cada año, "es una metáfora del milagro de la vida y del amor que la custodia. Navidad es el cumpleaños del mundo y de Aquel (Dios) que nos ha dado esa vida que tenemos el privilegio de vivir".

En entrevista exclusiva para el Siglo de Torreón, el tenor italiano habló de su visita a Torreón el 22 de febrero de 2023 con la que desea conectar por medio de su música con los laguneros y además charló sobre la Navidad y la manera en la que percibe México.

´En octubre salió tu disco A Family Christmas, ¿Era uno de tus sueños tener tu disco navideño al lado de tu familia, pues en 2009 ya habías dado a conocer el material Mi Navidad?

La vida me ha sorprendido una vez más después de casi 30 años de carrera, regalándome el privilegio de poder compartir la escena con dos de mis tres hijos en un repertorio que es una verdadera medicina para nuestros corazones, acumulando las fuerzas buenas que queremos transmitir.

"La idea surgió del equipo discográfico, una idea que acogimos con entusiasmo por los resultados de un proyecto similar, capaz de comunicar a través de la música aquellos valores en los cuales creemos con vehemencia; el álbum celebra la fuerza y la energía positiva de la Sagrada Navidad como recurrencia religiosa, fiesta de la esperanza y de la vida que gana.

"Quisimos titular el disco A Family Christmas justo porque es un regalo de una familia a otras familias. La misma familia que sigue siendo una institución clave de la sociedad; el lugar ideal en el cual ejercitarse a hacer el bien y a la armonía, ya sea en Navidad o cualquier otra época del año".

´¿Cómo fue el proceso de selección de temas?

Es un proyecto musical genuino que involucra diferentes timbres vocales, diferentes etapas de la vida, diferentes sensibilidades. Comparado a mi disco navideño de 2009, este de hoy representa una selección más moderna, quizás incluso atípica, dedicada a la intimidad y a un sentimiento de solidaridad universal.

"La familia Bocelli entera se ha involucrado: incluso nuestro primogénito Amos, pianista e ingeniero, ha aportado su contribución a la selección de las pistas y nos ha brindado unas ideas. Las voces fueron grabadas en el estudio que se encuentra en el interior de nuestra casa.

"El resultado es un álbum que nos refleja y que -por lo que concierne a nuestra familia- es capaz de recrear ese espíritu navideño que la Navidad sabe inspirar. Hay melodías nuevas como The Greatest Gift, están unos clásicos navideños y canciones provenientes de todo el mundo (como Feliz Navidad); hay versiones en solitario, como por ejemplo I'll Be Home for Christmas, interpretada por Matteo, y When Christmas Comes to Town cantada por Virginia. Realizar un álbum en conjunto con mis hijos ha sido una experiencia cautivadora y dedicada.

"No niego haber tenido un poco de preocupación al principio: temía una posible decepción por parte de ellos, de frente a una recepción pública que podía ser más tibia o incluso negativa. Sin embargo, los resultados de estas semanas, el entusiasmo y la benevolencia que hemos recibido día tras día han superado nuestras expectativas más optimistas".

´¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad?

Pienso que es un día especial, ante todo en cuanto a una festividad religiosa, cuyo significado espiritual debe ser protagonista de los pensamientos de todo cristiano. Vuelven a mi memoria las palabras de San Juan Pablo II, que lo define como el día en que, 'se celebra ese gran divino y a la vez humano Misterio de dar a luz a un hombre'.

"También para quien no tiene el don de la fe, Navidad puede representar una hermosa metáfora del milagro de la vida y del amor que la custodia... Una ocasión para expresar y compartir la fuerza del bien, del afecto que se da y se recibe, junto a las personas que se aman".

´¿Cómo eran tus Navidades siendo un niño?

Las memorias navideñas de la infancia me devuelven un sentimiento de gran ternura, ya que encuentro a mis padres todavía jóvenes, a mi padre Sandro, que falleció en el 2000, y a mi madre Edi, que lamentablemente nos dejó hace pocos meses. De pequeño, recuerdo la emoción por la espera -rodeada de misterio- de Santa Claus, que habría bajado de la chimenea para llevar los regalos.

"Recuerdo a los ancianos de la casa Bocelli, muy respetados y amados. Con ellos, seguíamos la Santa Misa en la iglesia de Lajatico, el pequeño pueblo toscano donde nací y crecí. Había una atmósfera íntima, llena de una religiosidad sencilla y poderosa. Recuerdo la luz de las velas, el perfume de incienso y el sonido del órgano que parecía incitarme a dirigir mi atención al cielo. De niños, esta fiesta adquiere un aura de misterio, emoción y pura magia.

"Pero la energía buena de la Santa Navidad creo que puede renovarse en cada estación de la existencia: creciendo, adquiere un significado igualmente profundo, porque Navidad es una promesa mantenida cada año, es una metáfora del milagro de la vida y del amor que la custodia. Navidad es el cumpleaños del mundo y de Aquel que nos ha dado esa vida que tenemos el privilegio de vivir".

´¿Hay un platillo especial que te gusta comer en la cena de Navidad?

No solemos celebrar la víspera de Navidad, mientras que el día 25 lo pasamos todos juntos, desde la mañana, cuando vamos a la Santa Misa. Regresando, desenvolvemos los regalos bajo el árbol de Navidad (una tradición a la que estamos muy ligados, así como a poner un Nacimiento), a la espera del almuerzo. En los platillos navideños, no seguimos tradiciones particulares, mientras que en los dulces sí, pues el panettone y el turrón no pueden faltar.

´¿Cuál es tu apreciación de la música mexicana, tienes algún autor mexicano favorito?

Hay un hilo rojo que junta mi carrera artística al universo de la música latina. Debo mucho a ese amplio horizonte cultural, al cual, su país ha contribuido de forma determinante. Amo la sensibilidad de la música mexicana, amo la creatividad rítmica y la fuerza seductora de sus melodías.

"No me gustaría herir susceptibilidades, ni hacer sentir mal a otros artistas mexicanos que he amado, pero puedo decirles que hay dos que representan muy bien a México y son los fallecidos Juan Gabriel y claramente Agustín Lara "El Flaco de Oro".

´¿Qué le dices a la gente de México, de Torreón, que espera con ansias la llegada del 22 de febrero para verte?

Quisiera decirles que les agradezco el cariño y la confianza que me han dado. Les mando un abrazo uno por uno y espero con felicidad poder verlos pronto, encontrarlos en persona. Su país siempre me ha acogido con mucho calor; las reacciones de las multitudes, las palabras de cariño recibidas por parte de las personas que he encontrado en la calle, en los restaurantes, en los hoteles, me han conmovido. Han sido pequeños grandes gestos que me dan entusiasmo y la energía necesaria para seguir cantando.

"En México me espera una agenda cerrada, pero muy emocionante: el 19 de febrero estaré en Ciudad de México, el 21 en Monterrey, el 22 en Torreón, el 24 en Guadalajara... Son cuatro conciertos en seis días, son 30 mil personas con las cuales voy a pasar un momento de serenidad, celebrando la belleza por medio de la música. Las expectativas son altas y puedo confirmar que haré lo mejor para que cada asistente regrese a su casa con una sonrisa de oreja a oreja".

´¿Cuáles son tus deseos para el año venidero?

Que se pueda hablar de la guerra -del conflicto del cual estamos siendo testigos en Europa y de los muchos otros que generan inútilmente mucho dolor en el mundo- como de un trágico paréntesis, ya concluida. Siempre digo que cada guerra no admite verdaderos ganadores, es siempre una derrota para todos.

"Como hombre de fe, confío en nuestro Señor y en la fuerza de la oración. En una parte del álbum cantamos: 'Singing peace on earth/ There'll be peace on earth'. La esperanza es que la música pueda hacer su parte, ayudando a sembrar el bien y a infundir energías nuevas en los corazones de mucha gente.

"Si la pregunta se refiere solamente al ámbito personal, deseo que mis seres queridos tengan salud y quiero poder continuar cantando en los teatros y en las arenas hasta que el buen Dios quiera y para agradecer a todas las personas en el mundo, que generosamente siguen y estiman mi arte". (Con la traducción de los maestros Francesco Calcagno, Andrea Fedele y Cinzia Ghibaudo).