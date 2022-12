Conciertos imperdibles de la primera mitad del 2023

El 2022 se encuentra a días de llegar a su final, sin duda, fue un año lleno de mucha música. Las carteleras de conciertos estuvieron muy variadas tanto a nivel nacional como en La Laguna con artistas de diversos géneros como Rosalía, C Tangana, The Killers y Harry Styles, por mencionar algunos.

Con el 2023 a la vuelta de la esquina, ya hay varios famosos de talla internacional, así como grupos, que ya anunciaron fechas en tierra azteca para los primeros meses del año.

Para empezar el año hay varias sorpresas, como la llegada de la "boy band" de Kpop, Just Be, el 26 de enero; también de Kpop estará ONEUS el 10 de febrero; pero también directo desde Argentina, y con tres fechas en Guadalajara, Monterrey y CDMX, estará Tini. Aunque sin duda, la presentación de los chicos de NCT 127, el 28 de enero, es una de las más esperadas.

En tanto, en La Laguna estarán Alejandro Sanz el 14 de febrero, y Danna Paola el 17 de febrero, ambos en el Coliseo Centenario.

Mientras que el 22 de febrero se presentará por primera vez en Torreón Andrea Bocelli en un conocido club campestre.

Bocelli tendrá cuatro conciertos en México.

En marzo la diversión y la música seguirán con el Vive Latino el 18 y 19; también el esperado regreso de Billie Eilish a México con su Happier Than Ever, The World Tour. Para cerrar marzo, el Tecate Pa'l Norte promete ser el festival del año con sus tres días.

