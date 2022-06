'La música siempre da alegría', dice Anaidita

La cantante, Anaidita, se encuentra muy emocionada porque el 13 de julio recibirá su Estrella en Las Vegas, Nevada.

La artista visitó El Siglo de Torreón para dar los detalles de la premiación y agradecer a los laguneros el apoyo que le han dado a su carrera.

-¿Cómo estás?

Estoy muy contenta de estar aquí. Es un honor que siempre nos consideren para poder tener un acercamiento con el público.

-¿Qué tal te trata la Comarca Lagunera cada vez que vienes?

Bendito Dios siempre me reciben con los brazos abiertos. Siempre obtengo mucho cariño de mi Laguna preciosa, también me aprecian en Saltillo o Monclovita, la bella.

-¿Reafirmas que en esta región la cumbia es básica?

Les encanta la fiesta a ustedes. La música siempre da alegría y define como nos sentimos o nos queremos sentir. Cuando se está alegre se pone un reguetón, una Anaidita o un Tucanazo, sin embargo, si estás triste pones que Jenni Rivera, Juan Gabriel o Vicente.

(FOTO: MIXTÉ ANTUNA)

-El 13 de julio te darán tu Estrella en Las Vegas, ¿Cómo te sientes?

Sí, estoy muy contenta. Por la pandemia se aplazó la ceremonia, no sabíamos hasta cuándo se efectuaría, pero ya por fin se dio la fecha, en la que también se hará oficial el Día de Anaidita. Será un orgullo para mí que mi Estrella esté plasmada en Las Vegas.

"Siento una emoción muy grande, porque este reconocimiento es muy importante para mi carrera y qué orgullo que se lo den a una mujer latina. Muchas personas llegan cada día a esa ciudad, así que imagínense el impacto visual que tendrá".

-¿Es cierto que tienes tres nacionalidades?

Así es. Bendito Dios, también domino el inglés. Para mí siempre ha sido relevante aprender diferentes idiomas. Nací en México, gracias a mi padre obtuve la nacionalidad estadounidense y en Canadá la conseguí porque estudié en ese país.

-¿Estudiaste la carrera de Comunicación?

Mis padres me decían 'nunca sabes que te depara el destino", entonces me recomendaban que estudiara una profesión por si algún día ya perdía mi voz o simplemente ya no me quería dedicar a la artisteada. Yo quería tener programa como Oprah Winfrey o Cristina Saralegui.

(FOTO: MIXTÉ ANTUNA)

-¿Cuál fue el detonante que te hizo darte cuenta de tu talento vocal?

Yo vivía en Houston. Mis papás trabajaban bastante y la hermana de mi mamá es la que se quedaba a cargo de mí. Ella ponía mucho a Ramón Ayala, entonces me aprendía las canciones de él, así que teniendo 3 años un día canté Mi piquito de oro y mis papás se sorprendieron. Un año después, empecé a cantar en las fiestas familiares. Siempre traje esto de la música en mí.

-Ya joven, llegan muchos contratos a tu carrera, ¿No es así?

Exacto. Llegaron contratos de unas refresqueras para ser su representante. Lo que sacaba de ahí me servía para estudiar, aunado a mis becas que tenía, y ayudaba a mis padres en lo que podía. Luego grabé varios discos, el primero fue de cumbia tejana, no es de los que más me enorgullece, pero por algo se empieza.

-De estos materiales, ¿Cuáles funcionaron más o qué sencillos han trascendido más?

Bueno, la número uno es La robamaridos, pero dentro de las más aclamadas están Yo soy tu maestra y La loba.

(FOTO: MIXTÉ ANTUNA)

-¿Qué has sacado actualmente?

La mala soy yo es mi nuevo disco. Trae temas como Es ella más que yo o La casa de Ramón y ahora promocionamos la melodía, Esa no soy yo, cuyo video siento que empodera a la mujer y considero que éste dio un plus al tema.

-Entre los logros que tienes, uno de ellos es, sin duda, que coincidiste con el fallecido maestro, Armando Manzanero.

Efectivamente. Fue un orgullo ser una de las "Mujeres de Manzanero", porque para llegar a serlo había que tener talento si no, no había cabida. Bendito Dios tuve la oportunidad de grabar uno de sus temas que fue Esta tarde vi llover.

"El video lo hicimos en varias locaciones como el Instituto Cantoral, un lugar que cobra muchísimo, pero por tratarse del maestro Manzanero y del equipo con el que cuento se pudo grabar ahí sin pagar. Fue una experiencia muy padre".

(FOTO: MIXTÉ ANTUNA)

-¿Qué has sacrificado de tu vida personal para poder seguir haciendo realidad tus sueños profesionales?

"Desde los 5 años me he ganado la vida trabajando. Yo nunca fui de ir a piñatas o de salir con mis amistades porque estaba laborando. Yo soy como los doctores si cumplo años, es Navidad o Día de las Madres, y me sale trabajo en una de esas fechas, yo voy a trabajar.

"Yo creo que lo más he sacrificado en mi vida es tiempo con mis hijos y bueno también me ha pasado, que cuando estoy por salir al escenario, me han hablado para darme una mala noticia y me he tenido que tragar todo, salgo a cantar y terminando, es cuando ya he podido llorar".

-¿Qué viene ahora para ti?

Les voy a adelantar algo, viene una colaboración con Los Invasores de Nuevo León. Va a estar muy padre.