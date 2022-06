La montaña de pruebas no fue suficiente contra la influencia de Johnny Depp: Amber Heard

A pocos minutos de haber sido declarada culpable por difamación en contra de su expareja, Johnny Depp, la actriz Amber Heard usó sus redes sociales para lamentar la decisión del jurado.

En la primera parte de su mensaje hace referencia a las pruebas que ella presentó, mismas que asegura no fueron suficientes ante “la influencia desproporcionada del poder de su exmarido”.

Aquí el mensaje completo:

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Me enteré de que la montaña de pruebas aún no era suficiente para hacer frente a la influencia desproporcionada del poder y la influencia de mi exmarido.

Estoy aún más decepcionado con lo que significa este veredicto para las mujeres. Es retroceso. Hace retroceder el reloj cuando una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio.

Creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara las pruebas tan concluyentes de que ganamos en el Reino Unido.

Me entristece haber perdido el caso, pero me entristece aún más que parezca que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: criticar sincera y abiertamente.”