Mariana Bo, la mexicana que destaca a nivel mundial

Mariana Bo, es un talento 100 por ciento mexicano que ha logrado destacar a nivel mundial gracias a sus beats, tan es así que figura entre los 50 mejores disc jockey del planeta según la revista especializada DJ Magazine.

La oriunda de Culiacán acaba de realizar uno de sus sueños profesionales, unir su propuesta con la del DJ australiano, Timmy Trumpet, a través del tema Vivaldi.

Mariana Bo charló con El Siglo de Torreón de dicho "track" y de cómo se ha abierto camino en la música electrónica hasta ganarse un lugar privilegiado.

"Vivaldi fue un compositor y violinista italiano que hizo Las Cuatro Estaciones, tomé una de ellas y la convertí en tecno. Hice la colaboración con Timmy, fue una idea bien loca que ya salió, ya se encuentra en todas las plataformas.

"Trumpet ha sido es uno de mis DJs favoritos, además de que lo admiro y respeto y el haber hecho una canción con él, sin duda, es como otro mérito para mi carrera. Eso me hace muy feliz", sostuvo.

La también violinista comentó que otro de sus anhelos es volver al Festival Tomorrowland para presentar Vivaldi y otras rolas.

"Es hora de volver a los escenarios, bien. Estamos muy inciertos todos de saber qué viene. Quiero sentir esa adrenalina de tocar ante miles de personas en Tomorrowland y en otros festivales como los que hay aquí en México".

Y justo al hablar de Tierra Azteca, la DJ lamentó que en ocasiones el talento nacional no se reconoce, pero en el extranjero, sí.

"Desgraciadamente, la frase de 'Nadie es profeta en su tierra' es cierta. Es complicado sobresalir en México, sin embargo, los fans son los que me han puesto donde estoy.

"Me costó mucho trabajo llegar al extranjero y compartir música con extranjeros porque luego me decían, 'no pareces de México', y yo me molestaba ya que decían comentarios negativos, pero creo que nuestro país ha demostrado que tiene bastante potencial en el género electrónico. Hay que tocar puertas siempre, yo lo sigo haciendo".

La disc jockey externó que cuando comenzó su carrera, los hombres dominaban el género, pero en la actualidad hay bastantes mujeres que difunden los "beats".

"Hace 10 años la música electrónica era liderada por hombres, hoy en día ya no. Hay muchas mujeres en la escena y en la República Mexicana no es la excepción. Me emociona que muchas artistas me vean como inspiración y yo feliz de ayudarles".

En ese sentido, Mariana Bo comentó que abrió su agencia de "booking" para justamente ayudar a los nuevos talentos.

"Mi agencia se llama Ares y próximamente también será de "managment". Quiero apoyar artistas mexicanos porque no veo que haya apoyos y yo quiero ayudar, porque en algún momento alguien me echó la mano".

Por otro lado, la artista mencionó que la pandemia le sirvió para poner una pausa en su vida, algo que realmente necesitaba.

"La pandemia fue como mi descanso nunca hecho. Siempre andaba trabajando, siempre andaba de arriba para abajo. Ahora, en todo este tiempo aproveché también para hacer música.

"En estos tiempos aprendí mucho y maduré bastante. La pandemia me dejó el mensaje de que la vida es incierta y que no podemos hacer planes porque no sabemos qué va a pasar. Es mejor vivir la vida día con día", puntualizó.