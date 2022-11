La Más Draga impacta con su homenaje a Guillermo del Toro

No cabe duda que el cineasta mexicano, Guillermo del Toro, es una de las figuras de la cultura pop más importantes, no solamente de México, sino de todo el mundo. Tan es así, que no basta con ganar premios Oscar, ahora, también recibió un homenaje de su trabajo en el reality La Más Draga.

Gracias a sus variados personajes que han sido representados en el cine e incluso la televisión, Del Toro se ha ganado el prestigio de críticos y el cariño del público, y es que sus monstruos le merecieron tener su propio museo.

El programa de concursos La Más Draga, en donde artistas drag compiten por medio millón de pesos, entre otros premios, además de tener gran popularidad, cada martes pone a sus participantes a realizar una pasarela inspirada en alguna temática relacionada con la cultura mexicana. A lo largo de sus cinco temporadas se han visto homenajes a Thalía, las telenovelas, el cine de ficheras y las leyendas, por mencionar algunos de los retos

Este martes 1 de noviembre, en medio de las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, Paper Cut, Hidden Mistake, Peke Balderas, Santa Lucía, Liza Zan Zuzzi, Gretha White y Fifí Estah, sacaron su lado más oscuro con personajes salidos de las películas del genio mexicano, como Hellboy, La Cumbre Escarlata y El Laberinto del Fauno, entre otros.

Los resultados del episodio, se hicieron virales en redes sociales, alcanzando gran recepción de parte del público, principalmente en Twitter, en donde aplaudieron las pasarelas de las concursantes.

Asimismo, en el programa estuvo como jueza invitada la actriz y cantante Paulina Goto, quien se unió a los jueces de planta: Yari Mejía, Letal y Raquel Matínez.