La maldad existe: Familia de Octavio Ocaña denuncia robo a la capilla que hicieron en honor a él

A poco más de dos meses de cumplirse el primer año de la muerte de Octavio Ocaña, la hermana del actor, Bertha Ocaña, dio a conocer que la capilla que se construyó en el lugar donde el joven perdió la vida fue vandalizada y robada, este fin de semana.

A través de sus redes sociales, la joven se dijo sumamente avergonzada por este tipo de actos y expresó su descontento por el hecho de que sigan afectando a su familia.

"Es demasiado decepcionante darte cuenta de la maldad que existe. Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor por parte de un canal de YouTube… arrancaron la capilla completa, se la llevaron", dijo en un video que publicó en sus redes sociales.

Ocaña también explicó que aunque no va muy seguido al lugar donde ocurrió la tragedia, siempre está al pendiente de lo que sucede y aunque la gente que atentó contra la memoria de su hermano no se tentó el corazón, ella no les desea ningún mal.

"No les puedo desear nada más que el bien, porque es obvio que están llenos de odio y de rabia", agregó.

Eso sí, está consciente de que todos los actos que se cometen tienen consecuencias, aquí en la Tierra, por lo que está segura que la justicia divina, el Karma o el destino, será el encargado de poner las cosas en su lugar: "Aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así, no se preocupen. Qué Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón", escribió junto al clip; y agregó en una imagen que publicó en sus historias: "todo lo que aquí se hace, aquí se paga".

Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021 por una herida de arma de fuego en una persecución policiaca en el Estado de México.