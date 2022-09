La madre de Marilyn Monroe era de Piedras Negras, Coahuila 

Debido al estreno este miércoles de la cinta Blonde en Netflix, diversos aspectos sobre la vida de Marilyn Monroe han vuelto a ser del interés del público, por ejemplo, su origen.

Quien es reconocida como una de las mujeres y actrices más atractivas de la historia y de la época dorada de Hollywood, posee raíces mexicanas gracias a su madre, Gladys Pearl Baker, quien nació un 27 de mayo de 1902 en Piedras Negras, Coahuila.

Historiadores, cuentan que Monroe y su mamá, diagnosticada con esquizofrenia paranoica, tenían una relación difícil, pues en algún momento decidió dejar a su hija al cuidado de una familia religiosa, pues se sentía incapaz de hacer cargo de ella luego de terminar dos relaciones amorosas.

La primera con Jack Baker, con quien tuvo dos hijos: Robert Kermitt Baker y Berenice Baker Miracle; y la segunda con Martin Edward Mortenson, padre de Marilyn.

“Tenía siete años, me tocaba trabajar en la casa. Lavaba platos, fregaba suelos, hacía recados. Mi madre apareció al día siguiente. Era una mujer muy guapa que nunca sonreía. La había visto a menudo, pero no sabía exactamente quién era. Cuando le dije ‘Hola, mamá’, me miró. Nunca me había dado un beso, nunca me había sostenido en sus brazos y apenas me había hablado”, revela un manuscrito descubierto 12 años después de la muerte de Monroe.

Un día, Marilyn regresó a casa y su madre no estaba, pues fue internada en un hospital psiquiátrico donde permaneció hasta el día que murió en 1984.