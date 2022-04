La lucha contra la impunidad es impostergable: colectivos de familias de desaparecidos de Coahuila

Colectivos de familias de personas desaparecidas de Coahuila emitieron un pronunciamiento conjunto sobre el Informe de la visita a México que emitió el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a través del cual piden el fortalecimiento de las autoridades y hacen un llamado a diversas dependencias y organismos, para que dejen de ser omisos o participen de alguna manera en las corruptelas de los procesos de estos delitos y combatir la impunidad.

Dicho pronunciamiento fue dirigido al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al Congreso de la Unión, tanto a Senadores como Diputados), a Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; así como a medios de comunicación, instituciones religiosas y sociedad en general.

“Para nosotras es de gran valor que un organismo internacional emita recomendaciones al Estado Mexicano con la finalidad de que implementen acciones que lleven a la erradicación de esta la grave violación a los derechos humanos que en los últimos años ha cobrado mayor fuerza de tal manera que casi tengamos ya 100 mil personas desaparecidas”, se puede leer en el comunicado, previamente celebraron el informe emitido por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el pasado 12 de abril.

En el documento refieren que en 2009, cuando dieron a conocer públicamente lo que pasaba en Coahuila, fue la primera advertencia hacia el Estado Mexicano, además de pedir que realizaran la búsqueda inmediata de sus seres queridos; trataban de detener esta tragedia para que ninguna familia más viviera lo que vivieron los integrantes de los colectivos.

“Buscamos entonces que organismos nacionales e internacionales voltearan a ver a nuestros estados, a nuestro país. Fue así como en el 2011 recibimos en Coahuila el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU; ahora, después de una década, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU constató no sólo en nuestro estado, sino en todo México, las desapariciones como una práctica sistémica que no para y no se atiende de manera inmediata y efectiva”, se indica en el pronunciamiento.