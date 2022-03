La Laguna atrae por rezago: Fomec

La Laguna es una región muy atractiva para la inversión, debido a que se ha quedado rezagada en comparación a otras zonas, como Saltillo, Monterrey o Chihuahua.

"Malamente, pero esta región ha sido atractiva porque nos hemos quedado rezagados, no por otra cosa, Saltillo ha crecido mucho, la mano de obra allá es escasa y cara, Monterrey no se diga, Chihuahua también, entonces, la verdad es que quedan pocas opciones tan atractivas como La Laguna, con logística, con infraestructura, con mano de obra, y costos accesibles de mano de obra, pero no hay que olvidar que esto es porque estamos rezagados", explicó Jorge Pérez Garza, presidente de Fomec (Fomento Económico Laguna de Coahuila).

Dijo que se ha visto un mayor interés de las empresas extranjeras por invertir en la región, e indicó que se ha trabajado en atender los requerimientos de información, en conjunto con el gobierno del estado, para vender las bondades que hay en la Comarca.

"Pero sí, sí ha habido interés y pinta bien", expresó, "traemos ahorita una cartera de 15 proyectos posibles, a los que nosotros le estamos dando seguimiento, pero son proyectos que toman tiempo, son operaciones que te llevan un año o dos años en que aterricen, entonces ese es el trabajo de todos los días".

Indicó que todos los proyectos potenciales son en el ramo de la manufactura, de diversos sectores, desde semiconductores, metal mecánico, mueblero, de todo tipo.

Pérez Garza dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría traer problemas relativos al desabasto de algunos insumos y temas de logística, pero consideró que no influye en las decisiones de inversión, que son a muy largo plazo, por lo que todas aquellas instalaciones de empresas que se proyectan siguen su camino y no se ven afectadas por la guerra.

El presidente de Fomec admitió que la región lagunera es muy atractiva para la inversión, aunque indicó que urge ponerse a nivel en cuestión salarial, pero indicó que esto es un proceso de oferta y demanda, por lo que, en la medida que se genere más empleo y comience a escasear la mano de obra, comenzará a incrementar el salario.

"Lo hemos empezado a notar, los empresarios locales que tenemos manufactura, los salarios han subido en los últimos años, constantemente, eso habla de que sí está llegando la inversión y sí se está sintiendo, pero aún falta mucho", comentó.