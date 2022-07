La impresionante cantidad millonaria que pagará Netflix a Millie Bobby Brown

El 2022 es definitivamente el año de Millie Bobby Brown, la actriz británica, se ha convertido en un ícono del entretenimiento gracias a su interpretación de Eleven en la serie de Stranger Things. Con la que se ha ganado el corazón de millones de fanáticos.

Pero Eleven no es el único personaje en su trayectoria, ya que Millie, de 18 años de edad, ha actuado en varios proyectos como su papel de Madison Russell en Godzilla: King of the Monster (2019) y Godzilla vs. Kong (2021).

Otro de los papeles de Millie es Enola Holmes, en Netflix, en donde comparte créditos con Henry Cavill. Por esta cinta, Millie hará historia gracias a la cantidad que recibirá por este papel en su secuela.

La primera parte de Enola Holmes se estrenó en 2020, y logró gran aceptación de parte de la audiencia, por lo que era inevitable que se hiciera una segunda parte.

Pero el éxito que supone la presencia de Millie, resultó en que cobrará la cantidad de 10 millones de dólares, convirtiéndose así, en la actriz menor de 20 años con mejor paga en la historia del cine.