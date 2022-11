La historia detrás de Grupo Frontera, el fenómeno musical del momento

Adelaido Solis II “Payo” (vocalista); Julián Peña Jr. (percusionista); Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarra); Carlos Zamora (bajo) y Juan Javier Cantú (acordeonista y segunda voz), nunca imaginaron que un pasatiempo les daría fama internacional.

Los nombres anteriores, probablemente le resulten al lector prácticamente desconocido, pero al escuchar la frase: "Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, No se va, no se va", inmediatamente se viene a la mente uno de los temas musicales de mayor éxito de este 2022, la canción No Se Va, interpretada por Grupo Frontera, agrupación de la que forman parte.

Este grupo de regional mexicano es originario de Estados Unidos, específicamente del Valle de Texas, con raíces mexicanas de Nuevo León y Tamaulipas.

Su fusión musical se dio a principios del 2022, a mediados del mes de marzo comenzaron a subir videos de covers en su canal de YouTube, en sus primeras versiones estaban temas como Estos Celos, pero fue hasta que hicieron una versión del tema No Se Va, original de la banda de pop latino, Morat; que su fama despuntó, siendo la canción más viral del año en español.

Aprovechando el éxito de No Se Va, se han animado a lanzar otro covers de otras canciones pop como Ex de Verdad de Ha*Ash, aunque también han presentado temas propios como Vete.

En Spotify tienen más de 93 mil seguidores y más de 10 millones de oyentes mensuales.

De acuerdo a la plataforma de música: "Esta agrupación se caracteriza por su mezcla de ti ritmos norteños y cumbias".