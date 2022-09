'La gente pen… que no sabe ver televisión', Karla Sofía Gascón responde sin reservas a sus 'haters'

En redes sociales sugieren que "MasterChef Celebrity" ya tiene villana, pues aseguran que Karla Sofía Gascón, además de presentarse a la competencia a demostrar sus habilidades en la cocina, también está en búsqueda de señalar y criticar a sus compañeras y compañeros, pero la actriz no se ha quedado callada y así es como responde a quienes desaprueban su comportamiento.

Desde que inició la nueva temporada del reality de cocina, la sinceridad de la actriz española ha incomodado a algunas y algunos, pues es tajante a la hora de hablar del desempeño de otros competidores, como fue el caso de Julio Camejo, con quien tuvo ocasión de ser compañera durante uno de los retos del episodio pasado y al que también llegó a reconocer, cuando tuvo aciertos dentro del concurso.

(FOTO: ARCHIVO)

Otras de las participantes de las que ha hablado es Carmen Campuzano, quien tuvo que abandonar la cocina más famosa de México, luego de entregar a la chef Betty y los chefs Joserra y Pablo un lunch que no convenció al jurado. Sin embargo, la modelo no prestó atención de los señalamientos de Gascón, postura que ha sido muy aplaudida en las redes sociales; por su personalidad, Campuzano se perfilaba como una de las favoritas del público.

Pero, si bien, los comentarios de Karla Sofía ya habían sido cuestionados por la audiencia, no fue hasta que habló de Ricardo Peralta, al compartir que ya había alcanzado la impaciencia, debido a la forma en que el comediante mexicano se expresa. Este hecho molestó mucho a los seguidores de "MasterChef Celebrity", quienes la denominaron como una persona homofóbica.

(FOTO: EL UNIVERSAL)

Pero la actriz no se ha quedado callada y respondió a quienes señalan su comportamiento. Gascón, principalmente, aclaró que no tiene nada en contra de Ricardo y que, en cambio, le parece "un buen chico", pero las personas han interpretado de la manera que mejor les conviene sus comentarios: "Es que para colmo Ricardo me cae bien, (…) la gente pen… que no sabe ver televisión", expresó.

Entre otros de los comentarios de Karla Sofía, realizados en el transcurso de este lunes, también indicó que acaba de ver el episodio del reality que se transmitió anoche y le parecía que no había ocurrido nada grave durante sus intervenciones: "Ahora, hijos de su p… madre ¿Me explican de dónde se sacan tanta pen… de que ataco a Ricardo por ser gay y no sé qué …?"

Otra de las respuestas con las que la competidora se ha defendido fue: "ser LGBT+ no quita lo pen…", la cual uso más de una vez para responder a las personas que no están de acuerdo con la forma en que se ha expresado en televisión con respecto a sus compañeras y compañeros del show.