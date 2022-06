'La fama no es fácil', dice Alpha Acosta

La actriz, Alpha Acosta, estudió en el CEA. Al egresar tuvo varios papeles pequeños y enseguida llegó a su vida el protagónico de la telenovela, Morelia (1995), que le dio una enorme trascendencia que disfrutó, pero también la asustó.

"Lidiar con la fama fue tan complicado que me alejé de la carrera, aunque no del todo porque de alguna manera me he mantenido con uno que otro proyecto.

"Yo me aterré porque la fama no es fácil. Yo estaba muy joven y en ese momento necesitaba guía, consejos o algo que me aterrizara porque el público es algo muy poderoso, entonces necesitas estructuras mentales y emocionales para poder lidiar con eso y yo no pude, por eso me fui", reveló en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, Acosta mencionó que durante muchos años, "viví encarcelada en relación con mi imagen", en aras de cumplir con expectativas y no ser enjuiciada, sin embargo, hoy se pidió perdón a sí misma por tantas restricciones que ella misma se puso, generando una libertad que jamás había gozado.

"Ahora no me importa decir lo que tenga que decir porque está saliendo de mi corazón y esa es mi verdad. Puede que me vea vulnerable, pero no me importa ponerme así porque ahora puedo sostenerme emocionalmente y antes no podía. No me verán jamás en algo donde no me sienta bien", sostuvo.

Alpha charló con esta casa editora a propósito del estreno hoy de Esta historia me suena, en donde ella protagonizará el capítulo, Leona dormida, inspirado en el tema de Lupita D'Alessio.

"Este programa se ha quedado en el gusto de las personas y cada vez se afianza más. El capítulo que me tocó tiene cosas padres, podría generar controversia en algún sentido, pero la verdad les cuento que fue un trabajo muy digno".

La artista dio un adelanto de lo que tratará tal emisión que pasará a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas.

"Habla sobre el amor, sobre los conflictos familiares. Vemos cómo mi hijo en la ficción sufre porque nace una relación amorosa entre su mejor amigo y mi papel de nombre 'Gabriela'".

Mencionó Alpha que disfrutó bastante encarnar dicho personaje.

"'Gaby' es una filántropa, que trabaja en la Fundación Misa: Mi sueño anhelado, su labor es cumplir los sueños de los pacientes de la fundación que en su mayoría son enfermos terminales.

"Es una mujer viuda que ha estado comprometida con su familia y su profesión. No tuvo oportunidad de vivir y entonces le llega este chico que cambia todo a su alrededor", detalló.

Desde su hogar en Canadá, la intérprete mencionó que le encantó trabajar en Esta historia me suena, producción de Genoveva Martínez.

"Me fascinó haber estado en esta producción. Yo nací en Televisa y recorrer los pasillos para mí fue como un reencuentro muy especial", puntualizó.