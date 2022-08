La eterna lucha de Olivia Newton-John contra el cáncer

La palabra esperanza es la que mejor podría describir a la actriz Olivia Newton-John, quien falleció este lunes a los 73 años de edad. A pesar de que en tres ocasiones fue diagnosticada con cáncer, ella jamás perdió el optimismo ni las ganas de vivir, y, en sus palabras, libró una batalla de más de tres décadas contra esta enfermedad, incluso recurrió a radiación y varias terapias naturales con tal de salir victoriosa.

En 1992 fue la primera vez que a la estrella de "Vaselina" se le detectó el cáncer, en esta ocasión fue de mama. La noticia llegó a su vida en un muy difícil momento, tenía tan sólo 44 años y acababa de sufrir la pérdida de su padre, la cual intentó aminorar con un pequeño tour de conciertos.

(FOTO: ARCHIVO)

Por fortuna, y tras realizarse una mastectomia parcial, la enfermedad parcial y pudo continuar con su vida siguiendo ciertos cuidados y sometiéndose a algunas rutinas médicas para monitorearla. Por desgracia, en 2013 recibió otro duro golpe, cuando el cáncer regresó a su cuerpo en el 2013.

Finalmente, el 30 de mayo del 2017, dio a conocer que por tercera vez lucharía contra su viejo y ya conocido rival, pero esta vez la enfermedad se extendió a la espina dorsal, lo cual le producía muchísimo dolor en la espalda, lo que le impedía realizar conciertos, por lo que inevitablemente tuvo que poner en pausa su carrera.

(FOTO: ARCHIVO)

Newton-John dijo en su momento que era una persona afortunada, por haber luchado tres veces contra dicha enfermedad y lo que hacía para salir adelante luego de las sesiones en la quimioterapia era meditar, recibir masajes y recurrir a la medicina homeopática.

"Todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento. Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que sea así porque te mentalizas. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir lo máximo posible", expresó la activista para 60 minutes.

La artista decía que enfrentarse al cáncer era parte de su misión de vida y prefería no verlo como una lucha.