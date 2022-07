La cultura moderna de los 'influencers' es objeto de humor en Not Okay: Falsa Influencer

La cultura moderna de los influencers es objeto de humor en la inteligente sátira Not Okay o conocida en Latinoamérica como Falsa Influencer, que se estrenó en Star+ el viernes 29 de julio.

La película, escrita y dirigida por Quinn Shephard, es protagonizada por Zoey Deutch como Danni, una aspirante a escritora veinteañera que no encuentra qué decir hasta que se embarca en una pequeña mentira en redes sociales (fotografías de “un viaje a París” tomadas desde su apartamento en Bushwick). Cuando ocurre un incidente trágico en la ciudad donde se supone que está, Dani tiene la historia traumática que había estado buscando.

Dylan O’Brien de The Maze Runner (Maze Runner - Correr o Morir) actúa junto con la debutante Mia Isaac, quien recientemente se pudo ver en el filme sobre un viaje en carretera de un padre y su hija Don’t Make Me Go.