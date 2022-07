La cuantiosa cantidad que 'Playboy' le ofreció a Inés Sainz para mostrar su 'pack'

Conocida como "La mujer del deporte en México", Inés Sainz confesó que en su momento rechazó a "Playboy", pese a que le ofrecieron un millón de dólares por mostrar su "pack".

"‘Playboy’ me ofreció mucho dinero, era más de un millón de dólares", dijo Inés en una entrevista con la revista "Out", a quien también le confesó que decidió declinar la jugosa oferta, debido a que "no es mi estilo".

Este tipo de ofertas no es la única que ha tenido que declinar la comentarista, ya que también dijo que en algún momento más de un futbolista le ha propuesto algún tipo de relación fuera del ámbito laboral, las cuales ha rechazado y reconoce que los deportistas en cuestión se han portado de forma profesional y entienden sus motivos.

Sainz confesó en entrevista con Jorge "El Burro" Van Rankin en su programa de YouTube que así como le han "tirado el perro" algunos futbolistas, hay otros que en su momento le ‘movieron el tapete", tal es el caso del italiano Paolo Maldini. "Yo creo que a lo mejor por personalidad y todo, en su momento (Paolo) Maldini".