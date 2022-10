La corrupción disminuye, la impunidad no

En la Mañanera del 20/10/2022 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, presumió en buen mexicano, de las Fuerzas Armadas que cuentan con una percepción popular muy positiva y hasta sobresaliente en materia de Seguridad Pública, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI que celebró al respecto la Encuesta Nacional Pública Urbana del 3e trimestre de 2022. ¡Qué dicha enorme poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos! ¡El pueblo es mucha pieza! Señaló AMLO hablando de los anteriores gobiernos: "Se sentían dueños y por eso su enojo".

En cambio, esos tales por cuales "legisladores" del Poder Per-judicial que están en su contra, lejos de representar al Pueblo, son voceros de grupos de intereses creados y pagados por los muy ricos corruptos que han saqueado a México.

El mandatario mexicano festejó que la ciudadanía perciba una menor inseguridad en el país, ya que bajó a 64.4 % en el 3e trimestre del año, y por otra parte, reclamó que se trate "de manera grosera" a los servidores públicos que integran el Gabinete de Seguridad federal: "A veces por eso no considero justo que, de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad (…) y menos cuando está de por medio SOLO LA POLITIQUERÍA (…) y se quejan de militarización, los conservadores hipócritas, ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? "Ellos fueron los que permitían la tortura, ellos permitían las masacres, ellos eran los que daban la orden de "mátalos en caliente" (decía Porfirio Díaz) y ahora como buenos hipócritas conservadores se convierten en los paladines y defensores de los derechos humanos". Y continuó…

"Tenemos que defender a nuestras instituciones y este Ejército, lo he dicho en otras ocasiones, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, a fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero". Se ha identificado en incontables ocasiones con este presidente, que fue igualmente atacado por la prensa como él ahora. Pero no cabe duda que aquí y en el extranjero Andrés Manuel López Obrador tiene una reputación excelente.

También señaló, que él no había creado el término "Fifi", explicando que la palabra tiene su origen en la época de la Revolución mexicana, cuando cierta gente se opuso a la presidencia precisamente de Francisco I. Madero. "Yo no inventé lo de "Fifi": se usó para caracterizar a quienes se opusieron a Madero; los "Fifis" fueron los que quemaron la casa de Madero, celebraron en las calles cuando lo asesinaron", apuntó. había toda una prensa que apoyaba esas posturas bárbaras. Suena familiar ¿o no?

LA HISTORIA

Los hechos históricos a los que se refiere AMLO conocidos como la "Decena Trágica", en 1913, cuando Victoriano Huerta hizo un convenio con Félix Díaz (sobrino de Porfirio Díaz), para desbancar a Madero del poder; y se desató una guerra en las calles de la Ciudad de México entre militares sublevados y maderistas. Esa situación llevó a tiroteos, saqueos y al incendio de la residencia de Francisco I. Madero, ubicada en la esquina de las calles de Liverpool y Berlín en la colonia Juárez, de la Ciudad de México. Este hecho marcó la derrota del gobierno maderista y la traición del general Aureliano Blanque, que se unió a Félix Díaz. De manera que los inmundos derechistas (no todos lo son) que actualmente tratan de que se crea que AMLO está militarizando a México, no tienen vergüenza o quizá ni la menor idea de la historia auténtica de aquel momento revolucionario. Hay que leer, muchachos.

¿Y LOS FIFÍS?

En México hubo una gran influencia francesa en tiempos de Porfirio Díaz como es sabido. Pero luego… el sobrino del Gran Napoleón I, el tonto de Napoleón III de Francia, marido de la española Eugenia de Montijo, decidió invadir México en un par de ocasiones. La primera en abril de 1838 a marzo de1839, conocida como Guerra de los Pasteles, y la segunda y más seria duró de 1862 a 1867, siendo el motivo la suspensión de pagos durante el gobierno del presidente Benito Juárez. Pero hablábamos de los fifís…

A los primeros, los inventó el interesante escritor francés Guy de Maupassant y se refería a muchachos homosexuales. Pero en México, como vimos antes era otro el boleto y mucho peor pues se trató aquí de tra-i-do-res que terminarían con la vida de un PATRIOTA que nació en Parras, Coahuila, el 30 de octubre de 1873, un empresario y político, presidente de México por 15 meses hasta que el traidor comandante de las fuerzas armadas de entonces, Victoriano Huerta dio un golpe de Estado, derrocándolo y asumiendo el poder. Francisco I. Madero falleció asesinado el 22 de febrero de 1913 y junto con su vicepresidente José María Pino Suárez.

LA IMPUNIDAD:

La 4T ha podido transformar en gran medida al país sin la menor duda. Pero no ha podido terminar ni mucho menos con la IMPUNIDAD. Para empezar, siguen frescos como lechugas los presidentes del PRIAN, Ernesto Zedillo que regaló los ferrocarriles a los gringos e impunes los presidentes PANuchos que dejaron al país en la ruina habiendo recibido miles de millones por el petróleo de México y por la droga ¿o no mister Fox? Según Vicentillo Zambada recibió 3 millones de dólares del Chapo Guzmán. ¿O no, espurio Felipe Calderón Hinojosa, culpable de la muerte según el Washington Post de 350 mil mexicanos?

Es indispensable transformar la situación actual. Sólo así tendremos PAZ.

Postdata: Demasiados mexiquenses rodean a los capitalinos. ¿El estado de México cuenta con 16 millones 992 mil 418 habitantes y lo que es la Capital del país con 8.855 millones de habitantes? La primera rodea casi completamente a la segunda ¿No sería bueno transformar el mapa?

[email protected]