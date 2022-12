La composición de pictórica de Juan Carlos Monreal

Un anuncio en el periódico le notificó sobre un taller de pintura en el entonces Centro de Iniciación Artística Pilar Rioja (CINART). Juan Carlos Monreal recibió así la instrucción del maestro Tomás Ledesma y perfeccionó su técnica y visión creativa, mismas que le afloraron cuando veía el programa televisivo de Bob Ross a principios de los noventa, donde se enamoró de los paisajes.

“Mi deseo era pintar como pintaba Bob Ross. No esperaba mucho. Ni siquiera pensaba en vender ni nada. No se dio en mucho tiempo, hasta 2006, en que leyendo precisamente el periódico encontré un anuncio del CINART, donde ofrecían sus cursos. Ahí entre al taller de pintura del maestro Tomás Ledesma”.

Juan Carlos Monreal retoca uno de sus murales en un colegio de Torreón. Se para bajo un sol lagunero que se niega a bajar su intensidad incluso a final de año. Recuerda las enseñanzas del maestro Ledesma, exigente en su trabajo, quien le permitió iniciar con carboncillo, trazar figuras geométricas, trabajos de perspectivas, para luego obtener la aprobación y entrar de lleno a la pintura.

“Empiezas a manejar el color, la composición, aprendes cómo acomodar los objetos en el espacio. De ahí, al estar viendo a los demás cómo hacían sus composiciones, yo también empecé a querer hacer lo mío”.

Monreal descubrió que tenía la facilidad de pintar escenarios, de lograr composiciones complejas, con mayor forma orientada a los murales. Sus primeros cuadros capturaron escenas de la cotidianidad lagunera como Los niños en la alianza o Una tarde de sábado en la plaza.

“Sin conocer a nadie, la pintura me ha movido a conocer gente. Y al estar en el taller del maestro Ledesma, me meto al taller de él mismo en Difusión Cultural de la UAdeC, en dibujo artístico. Ahí aprendí las técnicas y al mismo tiempo hacíamos pintura. En el grupo hicimos muchas exposiciones, hasta que en 2012 se hacen unos foros con la maestra Patricia G. Santiago y ahí en el cartel para anunciar los foros, ella elige de imagen mi cuadro de los niños en la Plaza de Armas. Entonces ese cartel lo ponen en toda la ciudad”.

Y es que la identidad es parte importante de su obra. El autor ha pintado escenas del Mercado Alianza, de la Plaza de Armas, de las vías del ferrocarril que se ubican al poniente de Torreón, el río Nazas y sus puentes sobre el lecho seco, así como collage con distintos símbolos y monumentos históricos esenciales para la cultura lagunera.

Composición mural

Las obras de Juan Carlos Monreal pueden encontrarse en distintas partes de la ciudad, tanto en restaurantes como en instituciones educativas. Indica que hacer composición mural implica complejidad. Para empezar, el artista debe saber dibujar a la perfección, manejar el color y desembocar todo ese instinto creativo en el orden de la composición.

“No nomás es pegar imágenes, de hecho es generar ideas. Eso es lo que yo he aprendido en el transcurso del trabajo en la pintura y desarrollar la composición mural. Un ejemplo de esto es que la imagen más famosa de la capilla sixtina es La creación de Adán. ¿Por qué? Porque es una buena idea. Con base a un párrafo de la biblia, de la creación del hombre, Miguel Ángel lo interpreta de esa manera”.

Se debe interpretar para luego generar una idea. La dificultad radica en que la idea es impredecible, en ocasiones fluye con rapidez y en otras puede detenerse, avanzar con lentitud o ser intermitente. La respuesta está en el trabajo con las mismas ideas. Monreal lo experimentó cuando realizó un mural al interior del Instituto Tecnológico de La Laguna.

“Ellos (la sociedad de alumnos) querían dejar algo en su escuela, porque ya se iban a graduar. Y me mandaron hablar para desarrollar un mural. Me dieron una lista de cosas que querían que presentara en el mural: graduados, profesores, empresas, un árbol de naranjas, una pista de tartán, el director. Total, sí me tardé más de un mes para desarrollar la composición”.

Monreal indica que el error de muchos pintores, al momento de hacer un mural, es que se limitan a buscar imágenes y trasladarlas sin un análisis hacia las paredes. El pintor saca su teléfono celular y muestra una fotografía del mural del Tec Laguna para ilustrar sus conceptos. La composición refleja una armonía natural entre todos sus elementos.

“A eso me refiero con desarrollar una composición visual, con desarrollar una composición mural con base en un discurso o a un tema que te piden”.

Actualidad

En el presente, Juan Carlos Monreal desarrolla obra con perspectivas crítica, en el formato de pintura de caballete. El creador aborda la situación política del país para ejercer una postura desde el manejo del pincel, pero de una manera sutil.

“Por ejemplo, te voy a enseñar un cuadro que se llama El funeral de la patria. Por todas las cosas que los políticos le hacen al país, es como si estuvieran maltratando a una mujer, al grado de que lo que pasa es que la pueden matar. Aquí presento un funeral, la patria se murió y están en el funeral los que ayudaron o de alguna manera contribuyeron a hacer el país: Miguel Hidalgo, Benito Juárez, entre otros”.

La obra también incluye arreglos florales con los nombres de los partidos políticos del país, mientras que en la parte superior se percibe un panteón que alberga a las víctimas del sistema.

“Ahorita lo que quisiera es aprender una técnica especial para la pintura exterior, más durable, de hecho permanente. La otra es manejar el mosaico para el mural y desarrollar un poco más la composición”.