LA COLUMNA DEL PERRO

AUTOSABOTAJE

Son diferentes y muy variadas las formas en que procesamos los eventos y experiencias que vamos experimentando durante nuestras vidas.

Las más importantes son las que ocurren durante nuestra infancia, pienso yo que desde que tenemos uso de razón hasta los doce años.

Por ejemplo: los hijos pueden percibir a un papá de diferente manera, un padre que está poco tiempo en casa por motivo de trabajo para un hijo podría ser motivo de orgullo, pues percibe a su papá como un héroe que se esfuerza a diario para llevar el sustento a su casa, mientras que para un hermano la percepción pudiera ser que no le importa mucho la familia porque casi nunca está y cuando llega está cansado, esquivo y con poca paciencia.

Si por otro lado los padres exigen respeto, instrucción y reglas en la casa pudieran parecer autoritarios comparados con los padres de algún amigo en cuya casa no existan las reglas o estas sean muy flexibles.

En una familia de varios hijos se tenderá a atender al principio al mayor, al cual después se le exigirá más, a los hermanos pequeños se les tolerará más y se les consentirá más por obvias razones.

Derivado de esto, más alguna experiencia desagradable con los niños que se interactúan fuera y dentro de la escuela normarán para bien el resto de su existencia, pues al llegar a la adolescencia serán jóvenes de alto o bajo autoestima, según la percepción propia de cada persona que recién está en formación.

Todo esto viene a colación porque a últimas fechas y con el agravante de la pandemia, todas personas en el mundo estamos bajo mucha presión emocional, cada individuo lo toma y reacciona ante la adversidad según su personalidad.

A mí los animales y en especial los gatos y los perros me han enseñado que lo que importa es el ahora, que nada nos pertenece, que debemos ser y expresar felicidad ante los que nos quieren, que debemos de huir de inmediato ante una situación grave y extrema, y quedarnos a enfrentarla cuando no existe otra alternativa.

Las personas generalmente creo yo, que perdemos mucho en pensar y repensar tal o cual situación en aras de no sufrir, posponemos la decisión de solucionar una situación conflictiva en lugar de ponerle una rápida solución aunque a veces esto signifique perder en parte o totalmente.

Lo que más vale en la vida es la salud y la felicidad, y estas van de la mano de la actitud de cada quien, pues la felicidad no existe como tal, sino que es un estado que nosotros creamos, y la salud estará en cuanto a nosotros se refiere a buenos hábitos de salud física, emocional, hábitos alimenticios y no preocuparnos por la genética que todos traemos y que no se puede cambiar como si se puede lo anteriormente dicho.

Resumiendo, debemos ser pues ante la vida como los fotógrafos que siempre buscan el mejor ángulo de las cosas para tratar de que estos vean la realidad de una manera clara. Ya que ver un escenario siempre obscuro, siempre nos llevará a un estado de tristeza y desilusión.

Y ahora para terminar una gota de Filosofía: EL QUE ESTE LIBRE DE PECADO…QUE ME DIGA PARA COMPARTIR ALGUNOS MÍOS.