LA COLUMNA DEL PERRO

LA VIDA SIGUE IGUAL

Cada vez que me toca ayudar a "terminar" a un animalito, es decir, a darle "eutanasia, me pongo triste, y a la vez contento.

Triste porque sé que es el final de un ciclo tanto con el animalito, así como algunas veces con los dueños, pues éstos muchas veces cambian de veterinario, porque uno les recuerda con tristeza a su perrito o gato que ya se fue. Pero también me pongo contento, porque sé que al inyectarlo lo estoy liberando de su sufrimiento y de su dolor.

Siempre que hago esto me acuerdo de la canción de Julio Iglesias, que dice en unas de sus estrofas "unos que nacen otros morirán". Y es que por desgracias tenemos que entender que todo ser vivo, cumple su ciclo al pasar por esta vida y algún día tarde que temprano su ciclo termina.

Yo les explico a los dueños de las mascotas, que no se sientan mal por tener que tomar la decisión de la eutanasia, ya que esto es en sí un regalo, al igual que lo fueron la comida, aseo, cuidados y cariños que le dieron a su perrito o gato según sea el caso, durante su larga vida.

Trato de que este sentimiento de pesadez y de vacío lo cambien por un sentimiento de satisfacción por haber atendido lo mejor posible a su animalito.

Y es que lo verdaderamente difícil de procesar en nuestra mente, es el desprendimiento del ser querido, máxime en los casos que nos acompañó por muchos años, ya que nos recuerdan épocas pasadas que no volverán, amigos que se fueron, nos recuerda también que creció junto con nosotros o con nuestros hijos, que nos lo regalaron por casualidad, o al revés que nos lo dieron en alguna fecha memorable o en algún cumpleaños, en fin, un sin número de recuerdos gratos. Algunas personas nos dicen a veces que no lloremos o que no estemos tristes, ya que se trata solo de un perro, pero los que lo vivimos sabemos que no es solo eso, si no la despedida de un amigo que nos dio todo, que se va llevándose consigo nuestro cariño y una parte de nuestra historia familiar y personal.

Yo personalmente creo que la opción de la "eutanasia" es una ventaja que nos llevan los animales a las personas, pues más allá que las discusiones estériles y de problemas éticos y legales.

Si yo no creyera en Dios estaría a favor de la "eutanasia" en las personas. Pero en fin les recomiendo a los dueños de las mascotas que expresen sus sentimientos con quienes lo entiendan que limpien sus lágrimas, que levanten la frente y sigan con la rutina del día a día ya que la "vida sigue igual".

Y ahora para terminar una gota de filosofía. SI PRETENDES VIVIR MUCHO, ENTONCES TEN PACIENCIA.