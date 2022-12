La Columna de Rosell

No sé si a ti también amable lector te pase lo mismo que a mí, queremos ver a Messi con una sonrisa irresistible levantando la copa, pero a la vez no quisiéramos que algún sector de la prensa y fanáticos argentinos tengan la respuesta irrefutable a cualquier cuestionamiento futbolístico, “somos los campeones lo demás al carajo” dirán con absoluto derecho los no muy humildes hijos de Gardel.

Y además tendrán esa “licencia” por cuatro años. Ellos como nosotros habitan en un país víctima del populismo y ellos como nosotros han resentido feamente los pésimos manejos en economía, salud, inseguridad y un largo etcétera. Argentina como México han reiterado ser dignos miembros del tercer mundo. Nada pueden presumir ni de un lado ni del otro, morenos o rubios somos, mexicanos y argentinos hijos del infortunio y la desgracia, pero al llegar terreno del deporte y por supuesto del futbol nada tenemos que hacer ante ellos.

Nos llevan una ventaja de cien años, Amadeo Carrizo, Helenio Herrera, Omar Sivori, Alfredo Di Stefano, etcétera, grandes jugadores y entrenadores ya brillaban en el firmamento del futbol mundial cuando aquí apenas dábamos pasos para acabar de pasar del amateurismo al profesionalismo.

Tres de los más grandes futbolistas de todos los tiempos han nacido en la Argentina, Di Stéfano, Maradona y Messi, así de simple.

No hay manera de poder compararse, un joven argentino abandona su hogar a los 16, 17 años y persigue con ahínco su sueño de triunfar en cualquier cancha del mundo, acá seguimos con el tema de la mentalidad y los deseos de destacar a cualquier costo, es difícil para cualquier chavito mexicano resistirse a ese confortable colchón hecho de billetes y los deseos de independizarse y buscar la gloria lejos del confort se desvanecen ante la buena vida que da los sueldos para los que se convierten en titulares en cualquier equipo de nuestra Liga.

Cierto que la Argentina ha dado grandes tenistas, basquetbolistas y uno que otro boxeador, pero es el futbol el que prácticamente monopoliza la pasión y la sinrazón pampera, se puede decir que de cada diez argentinos nueve enloquecen con el fut y en nuestro país de cada diez si mucho cuatro o cinco viven con esa pasión desenfrenada.

Nos ganan y hay que aceptarlo, pero jugándoles como lo hicimos antes de este Mundial, llevándolos al máximo, tiempos extras, jugadas polémicas, que sufran, aunque al final siempre ganen, pero lo que sucedió este mundial fue el reconocimiento de que son mucho mejores y que perder por máximo dos era aceptable, patético pero cierto.

Se les puede competir, pero jugando a ganar, no tenemos ni tendremos el orden de por ejemplo Marruecos, somos más tirados al desorden y la anarquía en la cancha, pero jugando así nos hizo ganarnos el respeto de Sudamérica en nuestras participaciones en Copa América.

Otro ejemplo de las perspectivas de cada selección es, ellos si no ganan el Mundial se sienten fracasados, nosotros si no llegamos al quinto partido. Aceptémoslo, como ahora está de moda, se dice y no pasa nada, muchos periodistas pamperos reconocen su fama de soberbios y agrandados, otros no.

Pero eso sí, cuando la Albiceleste no anda son los críticos más feroces, de la Copa América de Ecuador 93 que nos ganaron en la final y hasta que ganaron la del 2021 en Brasil, en ese lapso fueron fustigados por su prensa de manera inmisericorde. Entonces ¿Cómo le hacemos?, Messi no se puede ir con la amargura de Cristiano y de Neymar, no se lo merece, simplemente el responsable de pintar de colores el futbol actual no lo merece, no puede irse con la cabeza gacha y con una deuda que ya jamás podrá saldar.

Pero, creo que todos conocemos a un argentino mínimo, y no habrá remedio que aguantarlos, al menos nuestra muletilla será cuando nos echen en cara que son los campeones del mundo, “me da gusto por Messi” solo eso y cambiemos de tema. ¿Qué les parece que hablemos de cine muchachos? ¿Saben quiénes son los tres amigos? ¿Qué tienen que revientan sus closets de tanto Oscar ganado? Eso, habrá que llevar la plática a otro territorio.