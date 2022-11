La Columna de Rosell

Desde el mundial de 1994 a la fecha nuestra Selección Nacional de futbol se ha mantenido constantemente dentro de los mejores 16, claro flotando entre el 14,15 y 16. Mantener esa tendencia en Qatar se ve como hace mucho tiempo no se veía terriblemente difícil, la Selección de Martino no muestra señas de solidez en ninguna de sus líneas y todo el ciclo del Tata ha sido de regular a malo. Le dimos paso a un nuevo temible rival en el premundial, la selección de Canadá, cuando antes todo se limitaba a ganarle a los gringos sobre todo fuera del Azteca y con el inexorable deterioro de antiguos rivales inquietantes como era visitar a Honduras y El Salvador.

Nuestros muchachos dieron pena, ganando 2-1 a Jamaica en el Coloso, ganaron en Costa Rica 0-1 en un buen resultado, empate a uno en Panamá, otro empate a uno en México contra Canadá, un muy buen 3-0 a Honduras, 0-2 en El Salvador otra meritoria victoria y luego, el clásico "dous zero" contra Estados Unidos, derrota en Canadá 2-1, otra victoria de visitante en Jamaica 1-2, decepción al empatar a cero en CDMX contra los ticos, se consiguen otros tres puntos ganando en el Azteca con apenas lo necesario 1-0 a Panamá. Después otro horrible empate a cero en Santa Úrsula contra los gringos. Victoria sufrida, pero victoria al fin en Honduras 0-1, ligando con un 2-0 en casa contra El Salvador y la calificación directa.

Ni contra USA ni contra Canadá se pudo, los de la hoja de Maple se convirtieron en los nuevos jefes de Concacaf terminando en primer lugar con 28 puntos superándonos por diferencia de goles, los gringos terminaron en tercero con 25. Ganar en Costa Rica, Honduras y en El Salvador lo rescatable, la pregunta es ¿avanzamos o ellos terminaron por hundirse? Vamos, no existe una pista importante que nos haga creer que podemos competir contra Argentina y Polonia, que son mejores que USA y Canadá a los cuales no pudimos superara en el head to head.

Nuestros futbolistas en los escenarios claves no respondieron, a Martino como a otros se le trajo para ganar de una vez por todas con la debida autoridad el octagonal, no clasificarse directo en la última jornada, si no faltando dos o tres partidos. Con Gerardo Martino fue más de lo mismo, presión, incertidumbre, mal y hasta pésimo funcionamiento. Insisto, puedo sonar injusto no destacando las victorias de visita en la eliminatoria, pero el caso sobre todo de catrachos y salvadoreños es de pena ajena su pobreza futbolística.

El caso es que nuestra Selección que inicia el martes a las diez de la mañana su participación contra los polacos se ve en un panorama más cercano al tercer lugar del grupo que al segundo. Nuestro referente y líder es Chucky Lozano, el de los argentinos Messi y el de Polonia, Lewandowski. De los sauditas solo se sabe que con un gol basta para ganarles, pero su defensa colgó varios ceros en su eliminatoria, pinta para un empate sin goles contra nuestro Tri. No voy a aplicar la clásica "ojalá me equivoque" o "nada me gustaría más que me callaran la boca", nel, asumo mi responsabilidad, no creo en este equipo de Martino, creo que va a fracasar rotundamente y se regresan después de tres partidos rompiendo la racha desde 1994.

En el remoto caso de que México se clasifique a los octavos, superando ya sea a Polonia o Argentina, amigos, siéntanse con toda la confianza y libertad de echármelo en cara y celebren como se debe. Por cierto, cada vez que se tomen una cheve en la comodidad de un restaurante o en su cantón, recuerden que la raza de bronce que anda en Qatar busca desesperadamente los oasis en el desierto qatarí, digo, valórenla méndigos, denle una mareadita, tengan en mente que lo que cuesta una cerveza en Qatar aquí en La Laguna te compras un 24, sean solidarios y llévensela tranquilos. ¿Por ultimo ya tienen su plan B cuando eliminen a México?