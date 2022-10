La Columna de Rosell

Hoy alrededor de las nueve de la noche, Guillermo Almada deberá de estar celebrando su primer campeonato en México, en la tercera fue la vencida.

Este Pachuca no deja de sorprender incluso a su propio entrenador, Almada nos platica: "somos, según las estadísticas los que más pateamos a gol, los que más generamos llegadas, a veces no lo representamos en el marcador, pero siempre se intenta lo mismo". Almada quedó gratamente sorprendido por lo hecho en la ida en Toluca, esta vez su equipo no llegó tantas veces al arco rival como en otras ocasiones pero fueron brutalmente efectivos, metiendo cinco y otro tiro que se estrelló en la escuadra en seis llegadas claras.

Una pena para la afición de Toluca que había creado una atmósfera ideal para al menos irse con una ventaja mínima y recorrer los 153 kilómetros que separan a Toluca de Pachuca con mayor optimismo, pero se les vino el mundo encima y ahora solo les queda intentar algo que ni Ethan Hunt aceptaría, anotar cuatro sin permitir gol de los Tuzos. Hubo incluso un momento ya con la lápida encima del 1-5 de motivar a la ejemplar porra toluqueña, el penal al final del partido que erró de fea manera el mejor de los Diablos Leo Fernández y que fue atajado por Ustari, robándole a la gente la sonrisa y el "sí se puede" de regreso a casa, la banda del estado de México se agarraría con mayor esperanza perdiendo por tres que perder por cuatro.

Como que tres todavía entra dentro una remota posibilidad, pero ya cuatro es intentar cruzar el Niágara en bicicleta (parafraseando al gran Sony Alarcón). Imposible no recordar otra final de ida desproporcionada como la del Clausura 2015, Santos Laguna le metió un sonoro 5-0 al Querétaro de Vucetich, Ronaldinho y sobre todo de Tiago Volpi, el competente portero brasileño ha tenido que encajar cinco goles en dos finales de ida. Hace siete años en el Corona incluyendo cuatro de Javier Orozco que ese día firmó la mejor actuación de su carrera, "Chuletita" ya está retirado, mientras Volpi hoy intentará atajar todo lo más posible ante la furibunda artillería tuza, para mantener esa velita encendida contra el viento.

Por cierto, en estos tiempos de corcholatas tempranas, porqué no entrarle al juego con el posible sucesor de Gerardo Martino al cual aparentemente le quedan si mucho unos tres meses de vida con nuestro Tri. Lo único que haría que se le pidiera al Tata que continuará sería una muy improbable gran actuación en el Mundial y para nuestros parámetros llegar al cuarto partido y perderlo decorosamente con Francia bastaría para quedarnos satisfechos y pedirle al argentino que nos guíe a "nuestro" Mundial de 2026.

Esa posibilidad luce tan extremadamente difícil como que se corone el chamuco hoy en el Hidalgo. Entonces, si las cosas para nuestro mal se presentan como todo parece indicar, no pasar a los octavos por primera vez en siete mundiales seguidos y hacer nuestro puntual ridículo solo qué ahora corregido y aumentado, habría que darle su última maleta repleta de dólares al Tata y a buscarle.

Se supone y ya futureándole que en una federación con cierta lógica, se consideraría al técnico campeón (al menos que meta su cola del diablo), que ha sido un éxito desde el 2019 que llegó a nuestro país, que trabaja sin ningún miedo con jóvenes, los debuta, les da minutos y titularidad. Para acabar pronto y sin más rodeos Guillermo Almada Alves deberá de ser el candidato número uno para llevar el proyecto de Selección Nacional rumbo al Mundial de Norteamérica. A él le interesa y lo declara sin ninguna duda, le gustaría asumir el reto e intentar de una vez por todas, que nuestro futbol trascienda.

Me preguntan en redes qué es para mí que nuestro futbol trascienda, fácil, terminar en los primeros ocho de un Mundial. Hoy Almada deberá obtener su máximo logro como entrenador de clubes en nuestro país y a lo que sigue.