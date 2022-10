La Columna de Rosell

Guillermo Almada Alves está a punto de llegar a su tercera final en el fut mexicano desde que llegó en 2019 y obviamente espera ganar su primer título en nuestro país. Ganar campeonatos para la inmensa mayoría es sinónimo de "ganar algo" lo contrario, al parecer, importa poco o nada. ¿Qué has ganado? Es la muletilla que sobre todo utilizan los futbolistas cuando un periodista les hace una pregunta incomoda, como si tener una trayectoria que te avala como buen futbolista o buen entrenador no valga nada si no "ganas algo".

Almada sigue necio con tratar de "ganar algo" insistiendo en buscar denodadamente el arco rival, sus diseños siempre contemplan futbolistas que antes que nada sepan atacar, lo opuesto a los que privilegian el orden defensivo y si te sobra, pues a tratar de anotar. Cuando se habla de que un entrenador se atreve y coloca a cuatro o cinco jugadores de vocación ofensiva, se habla de alguien que quiere ganar a la old fashion way, a superar al rival con goles no en lo táctico, no en lo físico, con goles, que es al final de cuentas lo único que importa, parece sencillo, anotar más que el rival, desde el minuto uno al noventa, sin descanso, mantener el asedio, hasta obtener la victoria. Y lo más importante jamás dudar de tus convicciones, así pierdas cien finales, solo los necios intentarán desacreditar tu trabajo.

Claro que jugar así implica su riesgo en un fútbol calculador, este fútbol donde algunos entrenadores lejos de temer al Pachuca de Almada lo esperan sonriendo porque saben que es el equipo ideal para contragolpearlo, pero en lo que esperan organizar el contragolpe los Tuzos ya te hicieron un par.

Alguna vez le pregunté a Guillermo Almada si no pensaba ser más conservador, menos anarquista, tomando el sentido de anarquismo como alguien que llama a destruir el orden, las reglas no escritas de primero ordénate abajo y luego arréglatelas para atacar. Anarquía en el sentido de romper con el orden y lanzarse a la abolición del futbol egoísta y pusilánime, su respuesta fue contundente, nunca.

En la jornada nueve de este Apertura, Almada y sus Tuzos se dieron contra la pared al caer en el Hidalgo cero a tres con el América, fue la primera derrota del equipo hidalguense y para los de siempre era despertar a la realidad, después de ahí ganó cuatro consecutivos, siguió fiel a su vocación ofensiva y de camino a la liguilla le metió cuatro al Toluca y seis a los Xolos. Pachuca juega hoy en Monterrey pasaditas las ocho de la noche, y tiene una ventaja de tres goles, obligando a la pandilla a ganar por tres que podría ser replicar el marcador de la ida 5-2. Con ese marcador Rayados venció a Guillermo Almada y a Santos Laguna en la ida de los cuartos del Apertura 2019.

Fue una pesadilla para el uruguayo, no habían transcurrido ni doce minutos y rayados ya le había clavado tres goles, con una de las mejores actuaciones de Dorlan Pabón que recuerdan los aficionados regios, el poderoso delantero colombiano marcó dos y fue fundamental en la goleada. En la vuelta empataron a uno y ahí quedó el primer intento del charrúa de ser campeón en México a pesar de terminar como número uno en el torneo regular.

Por cierto, y como simple anécdota en ese Apertura 2019 el actual entrenador de Uruguay, Diego Alonso fue sustituido por sus malos resultados (incluyendo una derrota ante el Santos de Almada) por Antonio Mohamed que llevó al Monterrey a su quinto título venciendo al América en la final en tiros penales.

A un servidor, feroz consumidor de futbol en la tele, no se imaginan como agradezco en este torneo las propuestas del Tano con América, de Fentanes con Santos, Ambriz con Toluca y por supuesto la de Almada con Pachuca. Podías esperar cualquier cosa viendo jugar a estos cuatro, pero nunca aburrirte. Las Águilas solo en dos partidos no anotaron, Santos en tres no marcó, Toluca igual, solo en tres partidos no anotó y Pachuca increíblemente ligó tres juegos sin anotar, de la cuatro a la seis, para totalizar cinco partidos sin marcar gol. Pero en general fueron grandes animadores del torneo y amén de mi claro favoritismo por Almada y Pachuca, los equipos que se preocupan por la grada y los sillones merecen levantar la copa.