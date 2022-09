La Columna de Rosell

Este domingo no pertenece a la NFL, ni a las Grandes Ligas, ni cualquier otro deporte, el domingo pertenece a Oribe. Hoy miles vamos a rendirle tributo al futbolista lagunero más destacado de la historia.

El balón ahora está en la cancha del aficionado, el equipo ya hizo lo necesario para atraer a la gente a las tribunas y si le agregamos que Oribe se convertirá en Santo Inmortal el máximo reconocimiento que la institución puede dar, creo firmemente que nuestro precioso estadio se llenará, después de la noche triste de siete mil novecientos aficionados en la tribuna y observando a su equipo ganando el partido en la cancha.

Si santos gana hoy a Bravos de Ciudad Juárez no solo le dará motivo al chavo de la Partida para lucir una hermosa sonrisa, el equipo culminará exitosamente faltando una jornada su campaña Modo Revancha. Llegará a 30 puntos en lugar de los 20 logrados el torneo pasado, diez más al momento (pudiendo ser 33) nada mal para ser el primer torneo completo dirigido por el estudioso Eduardo Fentanes con la invaluable asistencia de Omar Tapia y Rafa Figueroa.

Hoy es el día estelar del verano futbolero para nosotros, hoy vamos a aplaudirle hasta que nos duelan las manos, vamos a vitorearlo hasta que nos quedemos roncos, estamos hablando de nuestro héroe que se enfrentó al poderoso Brasil, que todavía traía el pendientito de un oro olímpico, un Brasil con Neymar, Thiago Silva, Marcelo, Óscar, Lucas Moura, Pato, es más Mano Menezes el DT amazónico tuvo que recurrir nada menos que al Hulk para poder detener a nuestro súper héroe, pero Oribe estaba en una misión, darle a nuestra selección el mejor logro de su historia, una historia plagada de frustraciones y fracasos.

La medalla de oro ganada en la mitológica cancha de Wembley. Un tiro raso aprovechando la alfombra natural del césped británico apenas al minuto uno y después culminando una jugada donde el Flaco Tena bajó el pizarrón a la cancha, Marco Fabián cobra un tiro libre por el costado derecho, Chatón y Salcido hacen la cortina conteniendo la marca de Rómulo y Juan Jesús para que llegará nuestro súper héroe con todo y capa rematando con total convicción para batir a Gabriel.

Recordemos, como guion de Rocky Balboa, Oribe no estaba para ser titular en la posición de delantero centro con el Tri, era la sensación del momento, el futbolista del Manchester United, Javier "Chicharito" Hernández el señalado, pero como los juegos no son avalados por FIFA, los Diablos Rojos no le dieron permiso a Javier de jugar las olimpiadas, dejando en libertad y sin presiones al Flaco para poner a jugar al mejor. ORObe Peralta nos salvó del típico "jugamos como nunca, perdimos como siempre" y lo mejor Peralta y sus compañeros lo hicieron divirtiéndose como niños.

Oribe, nuestro Oribe, nuestro héroe aniquilador de equipos regios en el Clausura 2012, nuestros súper villanos, se rindieron ante el poder de nuestro poderoso paladín, en la semifinal de vuelta, Oribe fue capaz de descifrar dos fórmulas enviadas por un científico y todo en menos de cinco minutos, con la fiera enjaulada e inofensiva, el turno ahora era contra una pandilla rebelde e insolente, no hay problema sonríe él hermoso. En la final de ida súper Oribe hace un gol que les dolió en el alma a los rayados, un zurdazo lejano que sorprendió a Jona Orozco, el juego terminó uno a uno. En la vuelta dos a uno ganaron los Guerreros con el gol definitivo de nuestro ídolo.

Son solo algunas de las hazañas que envidiaría cualquier héroe del universo Marvel o de DC. Oribe muchachos, ya hizo lo suyo, ahora como nunca nos toca retribuirle al chavo de la Partida (no puede existir un mejor lugar para ilustrar la carrera del Cepillo, partiéndose siempre la madre) vamos a llenar el Corona y estallemos de alegría cuando el 24 salte a la cancha, porque lo va hacer, si, Oribe saldrá acompañando a sus compañeros de su querido y siempre amado equipo. Si alguien tenía alguna duda del amor incondicional de Oribe por Santos Laguna que recuerde la entrevista que se le hizo ya formando parte del América, se le preguntó ¿Cuál es el equipo de tus amores? Sin vacilar un instante como cuando visualizaba el arco rival, Oribe contestó: "Santos, siempre Santos".