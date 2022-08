La Columna de Rosell

Ups and downs, dicen los gringos, la vida es una rueda de la fortuna decimos algunos. El asunto es que ahora el equipo de Lalo Fentanes mira hacia abajo, tres triunfos seguidos y cinco de los últimos seis. Cuando salir de la Comarca era como meterse al territorio de Sauron, donde los Guerreros se veían como Hobbits, pequeños e indefensos, pero de repente se ligan dos victorias y los laguneros se afianzan en el quinto puesto arañando liguilla directa.

América es el otro equipo que vive momentos espectaculares con seis ganados al hilo, por cierto, estos dos, Santos y América, chocaran el miércoles 14 de septiembre a las 21:05 en el estadio Azteca cumpliendo con el juego pendiente de la jornada cinco, que en su momento el Ame no pudo jugar porque andaba de rol en el gabacho. Ojalá lleguen manteniendo su buen futbol para darnos un gran duelo, son cuatro partidos antes de este enfrentamiento, muy difícil mantener este gran ritmo ganador de Guerreros y Águilas, pero debe de ser un buen partido.

Parte fundamental del cambio de cara de Santos Laguna ha sido su mediocampista central Fernando Gorriarán, el uruguayo por momentos se ha echado a la espalda a sus compañeros y como Navy Seal, no deja a nadie atrás. Gorriarán predica con el ejemplo corre y corre de manera infatigable, pero dándole sentido a su esfuerzo, toca y se muestra, acompaña y apoya de cerca a sus compañeros, merodea por momentos el área enemiga y patea sin complejos al arco.

Sin duda se está convirtiendo en el MVP de los Guerreros en el campo, ya sabemos quién es el MVP del equipo y este es el capitán Acevedo. Pero volviendo a Gorri, el charrúa mantiene bien encendida la llama para que a la distancia la observe Diego Alonso y lo lleve a Catar, Fernando sin duda ayudaría en los minutos que le puedan dar (en caso de ser convocado en la lista definitiva obvio).

Hablamos maravillas del número once del Santos y no estará hoy contra el Atlético, su forma de entender el futbol (a todo tren) lo ha llevado a acumular cinco tarjetas amarillas y por ende la suspensión. Dentro de lo que cabe, no pudo ser más oportuna esta situación, después de tres ganados seguidos y recibiendo a los Colchoneros de la Huasteca, que hay que decirlo se han caracterizado por ser mejores visitantes y unos impresentables locales. En este momento marchan invictos como foráneos, cinco partidos, un triunfo (sobre las Chivas en la dos) y cuatro empates. Como locales tienen tres derrotas en seis juegos.

¿Quién para jugar por el ausente? ¿Quién acompañará a Alan Cervantes? Según lo que se presentó a los medios como el plantel Apertura 2022, se cuenta con tres centrocampistas además de Gorri y Cervantes, Ronaldo Prieto que ya ha visto actividad, incluyendo tres partidos saliendo de titular y dos entrando de cambio, parece el favorito para iniciar en la doble contención hoy domingo.

También está Aldo López que ha participado en cinco juegos acumulando 37 minutos y el poco probable debut en primera del hijo de Chava, Salvador Mariscal Murra. Deberá de ser Prieto y ya dependerá de cómo acomoden a sus hombres, Lalo, Omar y Rafa. Se antoja trasladar el protagonismo indiscutible que dejará Gorriarán a el argentino Juan Francisco Brunetta que deberá de manifestar mayor intensidad y cobertura de terreno.

El balón deberá de pasar continuamente por los pies del exParma, que también deberá de mostrarse como un objetivo abierto y desmarcado para recibir los pases de los "cueveros" y poder proyectar a los dos de arriba. Obvio una cosa es cederle la batuta completa a Brunetta y otra es que pueda asumir el cargo con propiedad.

El Atleti se las arregla para complicarle las cosas a los anfitriones y no será nada fácil, si Santos liga su cuarto triunfo rebasará lo obtenido el oprobioso torneo pasado cuando se terminó con veinte miserables puntos en 17 jornadas, Santos en este momento tiene 19 en 10 partidos.

Lo dicho, esto gira, la clave es como lo tomes, ni eres el peor ni eres el mejor, todo es cuestión de mantener el trabajo continuo, sin dar pausa por estar punteando o acelerar las cosas producto de la desesperación. Calma, que todo se irá acomodando para sin duda ver de regreso a nuestro equipo no solo en repechaje sino incluso en liguilla. Esta columna va dedicada a un entrañable y admirado amigo, el gran Héctor Becerra que subió la Stairway To Heaven con gran éxito.