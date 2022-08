La Columna de Rosell

El equipo de Lalo Fentanes visita hoy a los Tigres en el Universitario. Peligrosa visita sin duda, más aun con este equipo del Apertura 2022 que baja sensiblemente su juego cuando sale del Corona.

Vamos, se puede perder o ganar, el asunto es competir o presentar partido, no hacer agua desde temprano y dar una imagen de equipo aldeano, chico, una víctima segura.

Los Tigres que perdieron en la primera jornada para después ligar cinco triunfos, acaban de caer ante el Pachuca y así ver rota su racha. Nos hubiera gustado que la racha de los felinos hubiera llegado a los seis triunfos, así sería poco probable que ligara siete, pero perdieron con su acérrimo rival y trataran de empezar una nueva racha contra los Guerreros.

La lógica nos dice que Fentanes por tercera vez seguida repetirá alineación, los mismos once que ganaron al Atlas y golearon al Cruz Azul en casa colgando ceros consecutivos. Estos once tendrán su estreno de visitantes en la dificilísima cancha de Tigres.

La pareja de centrales formada por Félix Torres y Hugo Isaac Rodríguez han sorprendido gratamente en los dos triunfos caseros, la ausencia por lesión del capitán y líder de este equipo, el brasileño Matheus Dória no ha pesado, da la impresión que el nativo de San Gonzalo municipio de Río de Janeiro cuando está en la cancha trata de multiplicarse, intenta aparecer en todos lados, se entrega generosamente tratando de bloquear tiros, anticiparse, despejar a todo vuelo de zurda.

Por su parte Rodríguez y Torres se reparten la chamba, se entienden y hacen buenas coberturas, obvio han lucido con el cobijo de la casa, ahora se viene la gran prueba contra una de las delanteras más temibles de la Liga, con el mejor atacante de los últimos tiempos, y una presión incesante de la afición más involucrada de México.

Hugo Rodríguez que jugó para Tigres en el 2012 y 2015, ha declarado que solo hace falta concentrarse en la cancha y olvidarse de la tribuna, ese es el antídoto para abstraerse del incesante ruido que generan miles y miles de fanáticos de los Tigres de Nuevo León. La prensa regia ya le advirtió a Hugo que en el momento que ponga un pie en la cancha del llamado Volcán la raza lo estará hostigando.

La verdad que estos últimos seis puntos ganados por el Santos le han caído de maravilla, remontó cinco posiciones y está en puestos de recibir repechaje. Una de las decisiones más arriesgadas que ha tomado Fentanes ha sido mandar a la banca al estelar Harold Preciado para darle la posición al argentino Javier Correa (recientemente firmó extensión de contrato hasta el 2024), Correa ya mojó con un gran cabezazo ante la Máquina y parece que está en camino para establecerse como el centro delantero titular, su acompañante es el inquebrantable Eduardo Aguirre que también anotó contra Cruz Azul.

La banca santista ahora tiene a gente como el propio Harold, Leo Suárez y Cecilio Domínguez, como alternativas ofensivas. El colombiano por cierto ha tomado con espíritu deportivo su condición ahora de suplente, se nota cuando ingresa de relevo su afán de tratar de aportar, ahí al parecer todo marcha dentro de la normalidad, en el entendido que cuando Harold recupere la confianza de su técnico volverá a la titularidad.

Lo que será muy interesante es ver que hará Lalo Fentanes cuando reciba la alta médica de Dória, ¿mandará a la banca a Hugo o a Félix? ¿mantendrá a la pareja actual de centrales? Si Fentanes se la sigue jugando con sus actuales centrales pase lo que pase, será interesante ver cómo lo tomará Matheus, estamos hablando del capitán y líder del equipo. ¿Lo tomará con deportivismo como Harold? El asunto puede esperar, porque lo de la lesión del central brasileño va para otras semanas más.

El asunto es claro, Santos Laguna debe de mostrar un mundo de progreso como visitante, no debe de caerse tanto, lo que se había logrado con Almada, dotando de personalidad al equipo sin importar el resultado si no la forma de comportarse en el terreno. Hay que recuperar esa personalidad de equipo protagonista y no de equipo aldeano y chico. Hoy a las siete de la noche en Monterrey veremos si podemos contar con el equipo completo o solo una mitad, la mitad que juega en Torreón.