La Columna de Rosell

Esta semana tuvimos la oportunidad de convivir con gente de la directiva de los Algodoneros del Unión Laguna diferentes representantes de los medios de comunicación.

La idea, echar una pica de beis y después cenar unos espectaculares tacos de carnitas acompañados por unos chicharrones desmedidamente ricos. Digamos que ya en la sobre mesa, ahí, todos reunidos a un lado de la esquina caliente platicamos con Guillermo Murra, presidente de Algodoneros y Ramón Orantes mánager de los Guindas.

La temporada está en su recta final y solo una hecatombe impediría al Algodón meterse a los playoffs, regresaron de una gira peligrosa de seis juegos y ganaron tres. Justo hablábamos con Ramón Orantes el piloto algodonero que Laguna estaba tomando una regularidad, es decir que ya no caía en rachas de más de dos derrotas y que llegan los Tigres y barren en tres juegos a los Guindas en el Revolución.

Después la llegada de los Piratas de Campeche, que no pueden jugar en su estadio el "Nelson Barrera" por estar en reconstrucción y están jugando todos sus juegos de locales en casa de sus rivales, andan mal, muy mal y los Algodoneros deben de aprovechar para acercarse más a la postemporada.

Dentro de la plática de trató el tema de la salida obligada de Zach Kirtley, que cayó de pie entre la afición algodonera, por su forma de entregarse en el diamante. En 56 juegos con los laguneros, Kirtley promedió .300, conectó nueve cuadrangulares y remolcó 36 carreras. Pero una más de las reglas, que por decir de manera amable extraña que tiene esta liga obligó al mexicoestadounidense a regresar a los Toros de Tijuana que después de ceder al infilder a Laguna, reclamó sus derechos de retorno, cuando ya el pelotero estaba perfectamente adaptado en la Comarca, digo, si vas a prestar a alguien que sea por el resto de la temporada y no que lo reclames cuando ya viste que funciona y bien. Pero son las reglas, exóticas, pero reglas.

Se le cuestionó a Orantes si iba a pedir otro refuerzo para cubrir la ausencia de Kirtley y su respuesta nos sorprendió: "Así estoy bien, los que me trajeron hasta aquí, son con los que me la voy a jugar el resto de la temporada" "somos una familia y no me gustaría sacar a nadie de los que lograron cambiarle la cara al equipo".

Guillermo Murra , el joven presidente algodonero ha entrado de lleno al beisbol de la Liga Mexicana, y cada vez tiene más peso e influencia a nivel Liga, nos comentó, y esto viene al caso también por lo de Kirtley que es un pelotero mexicoestadounidense, uno más de los que pululan en la Liga y juegan sin ser tomados como extranjeros.

Guillermo nos comentaba que esto era injusto para el pelotero cien por ciento mexicano, Murra, ha atestiguado, existe suficiente material joven nacional para cubrir las expectativas de la Liga. Hizo énfasis, que obviamente si el pelotero tiene pasaporte mexicano nadie les puede impedir jugar, pero ya se abusó al respecto y esto obstruye las oportunidades para el talento nacional.

Es un convencido de que los equipos no se vayan por la fácil y traigan peloteros de oficio mexicoestadounidenses, en lugar de trabajar con los chavitos nacionales con paciencia y perseverancia. La noche transcurrió entre bromas y buenos deseos, algunos seguimos creyendo que el proyecto para volver a hacer un auténtico protagonista a los Algodoneros, al nivel de Toros, Sultanes o Acereros , llevará más tiempo, otros llevados por un gran optimismo, consideran que el equipo actual ya está para grandes cosas y la verdad es que no. Si logra avanzar en los playoffs sería una gran sorpresa, por supuesto que bienvenida, pero muy improbable. El que nadie vislumbraba y vaya que han sido una tremenda sorpresa son los Tecolotes de los dos Laredos, que prácticamente lideraron toda la temporada, hasta que los campeones defensores Toros los alcanzaron y rebasaron por un juego y medio. Desde que se decidió competir en serio y no vaciladas, Laguna está acortando la distancia para llegar a un tercer campeonato que volvería loca a la región, falta, menos de lo que se pensaba, pero falta. Sigamos acompañando a nuestros Guindas en este viaje que cada vez es más cercano a la tierra prometida.