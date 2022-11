La Catrina y los laguneros se acuerdan de los famosos

El Día de Muertos es una fecha que se celebra y en este día donde recordamos a los que ya no están, pero en lugar de hacerlo con tristeza, los recordamos con amor, alegría y sobre todo con buen humor.

Algunos famosos ya no están y son muy recordados por sus fans y hay otros que por haber tenido un gran año siguen presentes en su mente, es por eso que escriben estas calaveritas a las celebridades.

BANDA MS

La muerte dijo: "con ése"

pero le gustan toditos

los de la Banda MS

sí, todos los numeritos.

Quiere una hermosa experiencia

con cada uno pasar

no tiene nada de mensa

seguro lo va a lograr.

Por lo pronto ya llegó con el Walo

y con el Alán

con los dos se calentó

y ya las ganas le ganan.

Así que muy formaditos

a MS colocó

y a todos los numeritos

al panteón se los llevó.

Eduardo Tovar

BANDA EL RECODO

La muerte ya anda de modo

y quiere banda bailar

quiere llevarse al Recodo

pues perdida no ha de andar.

A lo largo y a lo ancho

se recorrió la ciudad

y al del caminito al rancho

lo persiguió sin piedad.

También con Poncho llegó

y le robó el corazón

y con la banda cargó

directito hasta el panteón.

Eduardo Tovar

AMBER HEARD

La artista Amber Heard pasó

de ser la buena a ser la peor

y por eso la calaca decidió

hacerle un favor a Johnny y llevársela con furor.

Cuando la calavera por fin arribó

tocó la puerta y nadie le abrió

se asomó por la ventana y se arrepintió

pues Amber sobre la cama la estaca estibó.

Al quitarse esa fea imagen mental

se abrió paso por la puerta de metal

y sin verla a los ojos le dio un golpe fatal

pero la loca esquivó a la inmortal.

Corrió y le aventó unas botellas de cristal

lo que enfureció a la muerte aún más

y con un movimiento de su arma mortal

la cabeza de la güera al suelo fue a dar.

Lo más increíble de la historia

es que la gringa seguía vociferando

la huesuda vio que Johnny estaba bailando

pues esa libertad es lo que estaba anhelando.

Ixra Marisol de la Fuente Salas

SHAKIRA

Te aviso, te anuncio el fallecimiento de un gran amor;

Piqué y Shakira han terminado. No era solo un rumor.

La muerte dejó sus almas, pero no su corazón.

Diez años de vida juntos terminaron en el panteón.

Algo murió lento en ellos, ¿O qué fue lo que pasó?

Habrá que llevarle flores a la hoy occisa pasión

que entre él y Shaki había, pues la parca se la llevó

a un lugar del más allá, que ya inspiró una canción.

Vivir en Monotonía es como yacer en una tumba,

no sabían lo que tenían, eso no fue por no irse de rumba.

Las caderas no mienten, ese mito no lo derrumban

ni los esqueletos bailones que están en las catacumbas.

La catrina ya no puede con todo ese fuerte hedor

del truene de una cantante y una figura del futbol.

Ese cadáver aún no se enfría, le están sacando color

los chismes y las noticias lo avivan con su opinión.

La Loba, la gran cantante, acrecentará su Antología

ella se queda con sus dos hijos, él se irá con una tal Chía.

La flaca al ritmo del Waka waka, es fan de nuestra Shakira,

y la dejará viva un buen rato porque es a quien más admira.

Socorro A. Hernández Monsivais

NODAL

Estaba Nodal cantando

acordándose de Belinda,

la muerte lo anda rondando

esperándolo que se rinda.

Hoy canta una de despecho

pues él anda muy dolido

con tatuajes en el pecho

tratando de lograr su olvido.

"Ya no somos ni seremos"

su canto sonó tan fuerte

en la otra vida nos vemos

causándole así la muerte.

Jorge Ávila Rivas