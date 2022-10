'La amo y punto', Humberto Zurita confirma relación con la actriz Stephanie Salas

Hace unos días, la actriz Sylvia Pasquel reveló que su hija Stephanie Salas y el actor mexicano Humberto Zurita se encontraban felizmente en una relación sentimental, de la cual, no dio más detalles.

"Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él", fueron las palabras de la hija de doña Silvia Pinal, quien al parecer no tiene problema con la diferencia de edad que separa a Stephanie, de 52, y Humberto, de 68 años. "Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno", finalizó.

(FOTO: ESPECIAL)

Ahora, después de negarse a contestar los cuestionamientos de los reporteros, en entrevista con Maxine Woodside para su programa "Todo para la mujer", Humberto Zurita confirmó su relación con Stephanie mediante una breve pero romántica declaración.

"Tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas y lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto, ¿ok? Listo. Lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran y digan lo que quieran", dijo el viudo de la actriz Christian Bach.

Además, el papá de Sebastián y Emiliano Zurita también fue cuestionado por la periodista Maxine Woodside sobre su falta de tacto a los medios de comunicación nacionales. "En un programa de Argentina dijiste que te la estabas pasando muy bien con Stephanie Salas y aquí no le quisiste contestar a la prensa".

(FOTO: ESPECIAL)

Finalmente, ofreció una disculpa y aseguró que no le gustaba hablar de su vida privada. "Yo no pienso en exclusivas, tú me conoces de toda la vida, yo no doy exclusivas. Para mí es más lindo hablar de trabajo". Por su parte, Stephanie Salas no ha emitido ningún comentario sobre su nueva relación sentimental.