La 'alocada' conexión que existe entre Katy Perry y el asesino Jeffrey Dahmer

Fue hace un par de días cuando Netflix estrenó la caótica serie del asesino Jeffrey Dahmer, responsable de la muerte de 17 personas, los cuales fueron destazados y devorados durante los años de 1978 y 1991.

Desde el lanzamiento de esta producción, hubo muchas opiniones al respecto, ya que varios familiares de las víctimas aseguraron que lanzar este tipo de series de asesinos era como “revivir” lo que ellos pasaron, por lo que no consideran necesario llevar a la pantalla a este tipo de sujetos y menos contar lo que realizaron.

Sin embargo, esta no fue la única queja que hubo en torno a esta producción, ya que tras su lanzamiento, varios internautas acusaron a Katy Perry de hacer una “cruda” referencia a Jeffrey en uno de sus más grandes éxitos.

Y es que a través de TikTok, usuarios recordaron la canción Dark Horse, la cual interpreta Perry junto a Juicy J. En ella, se puede escuchar una estrofa que dice: “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer, o en español, “Ella se comerá tu corazón como Jeffrey Dahmer, ten cuidado”.

Ante esta controversial línea, fueron varios los internautas que aseguraron que esta referencia se había utilizado como una especie de chiste en la canción, mientras que otros sacaron a flote que este sencillo ya tenía años.

“Se equivocaron totalmente al incluir este tipo de frases”, “Esta canción ha cambiado por completo para mí”, “Muchas personas en TikTok está reaccionando a esa canción, hermanos, ¿es la primera vez que la escuchan?”, fueron uno de los tantos comentarios que se podía leer en redes sociales.

Por el momento, ni Katy Perry ni Juicy J han dicho algo al respecto.

Reacciones de usuarios