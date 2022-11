La actualidad del género en el lenguaje

El lenguaje no es un ente fijo, cambia, está en constante evolución. En este rubro, la investigadora Mariana Gabarrot explora en el empleo del género dentro de su nuevo libro, El ABC del género: nociones mínimas para discutir el tema (Lumen, 2022). En él abre un interesante debate y plantea preguntas que, además de buscar respuesta, abren paso a la entrada de nuevas reflexiones.

“Por un lado, el lenguaje cambia. No siempre usamos las mismas palabras. Por ejemplo, ahora que han surgido todas estas propuestas nuevas de usar el arroba, de usar la “e” y romper con algunas reglas de la lingüística. Y por otro, hay ciertos significados que de repente en el lenguaje se van confundiendo y tenemos que ir aclarando”.

La razón de su nuevo libro radica en el asunto de que hablar de género para estar en boga, pero hay un vacío en el análisis de las implicaciones que tiene esta aportación al lenguaje. Se entiende por género las expectativas sociales y por sexo las características biológicas con las que se nace. No obstante, existe confusión en las terminologías que puede desviar el debate y volverlo hueco.

“Te doy un ejemplo: se dice que los hombres son más violentos que las mujeres, porque los hombres tienen más testosterona. Entonces ahí, aunque ya sabemos que el sexo es biológico y el género es social, estamos dando una explicación biológica para un fenómeno social, que es la violencia masculinas”.

Como su título lo dice, el libro es un A-B-C, según palabras de su autora. La letra A corresponde al reconocimiento de que no se puede hablar de género sin hacer alusión al feminismo. Se trata de una sección breve, pues la publicación no radica en este tema, sino en hablar, en generar un debate sobre género. El impulso que aviva el texto de Gabarrot es la intención de dialogar.

“No dar una respuesta específica, sino herramientas para que las personas conversen y, como tú bien me preguntas, manejen un lenguaje para poder tener estas conversaciones. Pero sí es cierto que ahorita no estuviéramos hablando de género si no fuera por el feminismo”.

La letra B da explicaciones sobre conceptos clave, sobre las diferencias entre términos biológicos y sociales. Finalmente, en la C, la autora aborda los temas clave que se mantienen en el debate público.

“¿Qué es el machismo? ¿Cómo se reproduce el machismo? Si el machismo es cultural, que yo pretendo explicar que sí: hay machismo en la cultura. ¿Qué significa la perspectiva de género?, que es entender dónde está ubicado el machismo. Y luego hablar y explicar un poco la diversidad, que eso causa mucho desconcierto. Por ejemplo las personas que dicen ‘la comunidad LGBTQ+, y no entienden muy bien las letras. Ofrezco visiones, queespero que sean sencillas, sobre qué son y cómo entender la diversidad de género, porque el género también es diverso”.

Por último, Mariana Gabarrot también toca el tema de la violencia, desde la campaña del Me too y los feminicidios. Así intenta dar pistas de qué caminos seguir para mantener este tipo de conversaciones.

“El libro tiene una postura hacia el diálogo, pero procura no resolver estos asuntos que me preguntas. Yo creo que el primer paso para llegar a la inclusión, aunque tengo mi opinión de cómo resolverlo, pero para mí el primer paso es hablar, entendernos, escuchar”.