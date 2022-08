Kylie Jenner es acusada de antihigiénica en producción de sus cosméticos

Kylie Jenner fue acusada, por usuarios en redes sociales, de no seguir los protocolos de higiene para la elaboración de sus cosméticos, luego de que publicara imágenes donde está manipulando algunos materiales sin guantes y otros accesorios.

"En el laboratorio, creando nueva magia para ustedes. Mejor que nunca", presumió la empresaria en su perfil de Instagram.

En la imagen se le observa con una bata blanca, su larga cabellera suelta y las manos sin guantes mientras posa en un fondo blanco en el que se alcanzan a ver varios instrumentos y tarros de colores.

Ante esto, los seguidores se mostraron preocupados por la acción de Jenner, pues significaría un riesgo para la salud de los consumidores de Kylie Cosmetics.

"¿No se supone que debes usar guantes, máscara y la red para el cabello?", escribió fairytaleshitx, mientras que "wavyset" comentó: "No puedo esperar a que esto me rompa la piel con urticaria".

Otros mencionaron que probablemente encontrarían cabellos de la celebridad, en los productos: "Voy a encontrar cabello en el maquillaje" y también le pidieron que por favor usara las protecciones correctas cuando realizara el proyecto.

De acuerdo con el portal "Page six", fuentes cercanas a Jenner informaron que ella no se encontraba en la planta de producción cuando se tomaron las fotos y videos, pues únicamente estaba revisando colores para idear nuevos conceptos, sin embargo, esto no paró los comentarios.

Kylie también fue señalada por Kevin James Bennett, un maquillador y productor de cosméticos reconocido en la industria: el profesional expuso en su Instagram que a él no le permitían entrar a los laboratorios con el cabello largo, sin una red para cubrirlo y sin el equipo adecuado como cubrebocas, cubrezapatos y guantes desechables, por lo que la influencer está engañando a sus fanáticos.

"Amigos, esta no es la forma en que creamos cosméticos y tergiversamos cómo funciona nuestra industria. Los fabricantes confiables siguen protocolos de saneamiento estrictos para protegerlo", concluyó.

Jenner no dudó en reaccionar, pues también comentó la publicación de Benett: "Kevin: esta foto no está tomada en una planta de fabricación. Nunca pasaría por alto los protocolos sanitarios y tampoco lo haría ninguna otra celebridad o propietario de una marca de belleza. Eso es completamente inaceptable, estoy de acuerdo".

La modelo añadió: "Este es un pequeño espacio personal que crea mis propias muestras divertidas y toma fotografías para contenido que no se acerca a la fabricación en masa. ¡Nadie está poniendo a los clientes en riesgo! ¡Qué vergüenza, Kevin, por difundir información falsa!".