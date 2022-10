Kourtney Kardashian hace frente a rumores de que ella y Travis Barker tienen fetiche de pies

Las ocasionales publicaciones que hacen Kourtney Kardashian y su esposo Travis Barker en su cuenta de Instagram de fotografías en las que aparecen pies, han desatado especulaciones sobre si la pareja tiene algún fetiche relacionado con esta extremidad del cuerpo.

Kourtney fue cuestionada directamente sobre los intereses que tiene la pareja en los pies.

De acuerdo a un reporte del portal estadounidense, durante una aparición que hizo Kourtney durante un pódcast llamado: Not Skinny, Not Fat, de Dear Media. La hermana mayor de Kim Kardashian fue enfrentada respecto al tema.

Fue la presentadora del programa, Amanda Hirsch, quien señaló que a menudo Travis ha hecho comentarios sobre sus pies.

"Quiero decir, si alguien quiere prestar más atención a mis pies, no me molesta. Bueno, mi esposo, no cualquiera", dijo la estrella del reality "The Kardashians".

"Me encantan los pies realmente lindos", señaló la también empresaria.

Aunque la "influencer" no aclaró si es cierto que ella o Travis tienen un fetiche. Respecto a los rumores de esto dijo: "Simplemente lo aceptamos".