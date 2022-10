Kim Kardashian estrena podcast sobre crimen real en Spotify

Kim Kardashian se lanza como podcaster. Ahora, la "influencer" de 41 años de edad suma una especialidad su perfil de superestrella.

De acuerdo a una entrevista que tuvo con Hollywood Reporter, la fundadora de Skims by Kim, se une con Spotify para lanzar un pódcast de crimen real denominado: Kim Kardashian's The Sysmtem: The Case of Kevin Keith.

Para este nuevo proyecto, la famosa hará equipo con Lori Rothschild Ansaldi, con quien explorará la historia de un hombre que ellas creen que fue falsamente acusado de cometer crímenes que le dieron una sentencia de por vida.

En la entrevista, la estrella del reality "The Kardashians", habló también sobre sus ambiciones legales, carrera que ha agregado a su curriculum.

Kim detalló para el portal estadounidense que lo que más le llamó la atención del caso, es que alguien pueda ser condenado por un delito de triple homicidio sin ninguna evidencia física que lo vincule al delito, ya que Kevin Keith fue condenado a muerte.

"Kevin ha estado detenido durante 28 años por un crimen que creo que no cometió y lo que me atrapó fue su hermano. Por lo general, piensas en las víctimas y como sus familias de se ven afectadas, pero hay otras víctimas, si alguien es acusado injustamente de algo. No solo afecta su vida; afecta la vida de toda su familia", dijo Kim.

Agregó que el hermano de Kevin, Charles Keith, tuvo que luchar por su familia y su hermano, ya que no tenía dinero. "Quería contar la historia de su lado", añadió.

Sobre hacer el pódcast con Spotify señaló que:

"Pensé qué mejor lugar para tener la oportunidad de contar una historia extensa y detalladamente que en una plataforma como Spotify, que es la mejor en su clase para contar historias de audio y tiene el alcance. También me permite sumergirme en todos los detalles y compartir gran parte del audio y compilarlo todo en lugar de simplemente compartirlo como solía hacer en el pasado en redes sociales", detalló la empresaria.

Además, aunque todavía no se estrena el pódcast, asegura que ya tiene ideas para una segunda temporada.

"Creo que sí. No está bloqueado oficialmente, pero es otro Kevin: el caso de Kevin Cooper, en el que he estado trabajando durante mucho tiempo", señaló.

Por otro lado, el pódcast tiene una finalidad, más allá de entretener:

"El objetivo final sería que el gobernador conmutara la sentencia de Kevin. Pero luego siento que también debe llevarse a cabo una investigación para descubirir quién realmente hizo esto y poner a esa persona tras las rejas. Y tengo especulaciones (sobre quien es esa persona)".