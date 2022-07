Kenia Os y CNCO lanzan Plutón: ¿qué dice la letra de la canción?

Este jueves 21 de julio es un excelente día para ser Kenini, pues la cantante mexicana Kenia Os estrenó junto a la boyband latina CNCO una nueva canción: Plutón.

El tema es muy diferente al sonido urbano que tenían acostumbrados los chicos de CNCO a sus fans, ya que es una canción más pop y apegado a la música de Kenia.

La canción de Kenia junto a Richard Camacho, Erick Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús- quienes conforman CNCO- es solamente una de las colaboraciones que se avecinan para la Kenini, quien ha estado trabajando en un proyecto misterioso con Thalía.

Plutón estaba planeado para ser interpretado en los Premios Juventud 2022; sin embargo, esto no será posible, debido a que Kenia dio positivo a COVID-19.

Para fortuna de los fans de ambos, ya pueden disfrutar de la canción en plataformas digitales de streaming y ver el videoclip oficial en YouTube.

¿Qué dice la letra de Plutón?

Mala mía por saludarte de segundo

Vi tu booty primero, es que está fuera de este mundo

Tú eres mi estrella y tus nalgas mi Plutón

Y cuando me le monto, me pongo el cinturón

No te moleste' y quédate un poquito más

Mami, quédate, eso fue jodiendo y más na'

Solo quédate un poquito má' y bésame

Bésame, bésame, yeah-yeah

Y yo me quedo, pero con una condición

Que me hagas sentir la dueña, la más bella de este club

Y acércate, pégate, no vaya' a retroceder

Quiero ver si me da' la talla porque soy mucha mujer

Si tú sigues tirando labia, no me ponga' la dirección

Te topaste al Sol de frente, mando a todas pa' Plutón

No te moleste' y quédate un poquito más

Papi, quédate, eso fue jodiendo y más na'

Solo quédate un poquito má' y bésame

Bésame, bésame, yeah

(Quédate un ratito más)

(Bésame)

(Fue jodiendo y más na')

(Bésame)

(Uy, bésame)

(Bésame, bésame, yeah-yeah)

Veo, veo (¿Qué ves?)

Una cosita, con C es la letrecita

(Ya sé, son mis nalguitas)

Cuida'o dónde te sientas, cuídame eso ahí

Que eso no está en venta, ese booty es pa' mí

Cuidado dónde miras, cuidadito ahí

Esto no está en venta, mi booty no es pa' ti

No te moleste' y quédate un poquito más

Mami, quédate, eso fue jodiendo y más na'

Solo quédate un poquito má' y bésame

Bésame, bésame, yeah-yeah

Kenia OS, bebé (quédate un poquito más)

Salu', salu' (mami, quédate, eso fue jodiendo y más na')

CNCO, baby (solo quédate un poquito má' y bésame)

(Bésame, bésame, yeah) it's for the ladies

Quédate un poquito más

Y quédate, quédate, baby

Todos los derechos de la letra pertenecen a Kenia Os, CNCO y Sony Music.