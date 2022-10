Kenia Os preocupa a sus fans tras aparecer con golpes en el rostro

La cantante mexicana Kenia Os apareció en redes sociales con una fotografía que provocó preocupación entre sus fans.

En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de La Noche, mostró a través de sus "stories" una imagen de ella en que aparece con los labios lastimados.

Según dio a conocer, esto ocurrió luego de un desmayo.

"Gente vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable", señaló.

Cabe mencionar que la estrella se encuentra en medio de la promoción de su nuevo sencillo llamado Mía, Mía, en donde experimenta con nuevos sonidos.