¿Kenia Os no asistirá a la boda de Lele Pons y Guaynaa para evitar a Kim Loaiza?

Una de las bodas de famosas más esperadas es la de la cantante e influencer Lele Pons, quien se casará con el reguetonero Guaynaa, con quien lleva dos años de relación y, que le propuso matrimonio en el escenario del festival de música electrónica Tomorrowland.

Algo destacado de la ceremonia es su lista de invitados, de la que se conoce que están invitados figuras como Anitta, Paris Hilton, Kimberly Loaiza y Kenia Os.

Sin embargo, son las dos últimas quienes han desatado dudad, pues se conoce que ambas tienen un pasado turbulento y son fuertes rivales.

Ante las diversas especulaciones de lo que podría ocurrir en la fiesta cuando ambas cantantes se encuentren, La Kenini decidió tomar una decisión al respecto.

Durante un reciente live que hizo en la plataforma de TiKTok, Kenia señaló que ha decidido no asistir.

"Al final del día son cosas que yo ya no quiero en mi vida, y yo no quería que el tema central de esa boda fuera otro tema", señaló.

"No quiero sentirme mala amiga, pero al final del día, primero yo, después yo y al último yo, y si yo no me siento cómoda no lo voy a hacer", añadió la intérprete de La Noche.