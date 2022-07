Kenia Os le manda mensaje a Rubi antes de su presentación en La Academia

Desde el inicio Rubí Ibarra ha sido una de las participantes más polémicas de La Academia, y es que ha protagonizado diversas disputas con varios de los jueces, entre ellos Lolita Cortés, quien en muchas ocasiones ha mencionado que la joven “no tiene el talento” para cantar.

A pesar de esto, Rubí ha logrado quedarse en el reality gracias a la votación del público y de sus seguidores, quienes le han dado la oportunidad de que ella continúe en el show, y siga recibiendo los consejos no solo de sus maestros, sino también de varios artistas.

Tal es el caso de Kenia Os, quien tras enterarse de que su canción La noche será interpretada por Rubí no dudó en brindarle varios consejos y mensajes de apoyo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también influencer expresó su emoción al saber que su canción había sido tomada en cuenta para el reality de canto.

“Me encanta que va a cantar La noche, me encanta que sea tan Kenini, tan fan, me encanta eso (...) Esto ayuda muchísimo a mi música, que otras personas consideren mi música para un proyecto, es algo muy fuerte.”

Tras esto, Kenia señaló que para ella las cosas no fueron tan sencillas, y “le batalló” bastante para que la gente tomara en cuenta su carrera en la música.

“Yo siempre se los he dicho y ahora que andamos sensibles vamos a tocar temas sensibles. A mí me ha costado, creo que el doble o el triple que muchísimos artistas, por el hecho de venir de hacer medios digitales no toman mucho en cuenta mi carrera, mi música”.

Por esto mismo fue que Kenia le brindó sus mejores consejos a Rubí para así poder interpretar fácilmente y correctamente su canción.

“(Yo le recomendaría) Que respire bien porque son cuatro coros en La noche y en la parte donde sube está difícil. Me ha pasado, por eso siempre pongo La noche como número dos. Que no te ganen los nervios”, señaló La Kenini.

En lo que respecta, Rubí siempre se mostró como gran admiradora de Kenia, ya que cuando le dieron esta canción la joven la aceptó gustosa.