Kenia Os habla de su supuesta rivalidad con Danna Paola

Danna Paola y Kenia Os son las estrellas pop más grandes de la música mexicana en la actualidad, y como consecuencia, han comenzado a ser enfrentadas como rivales.

Al respecto, Kenia fue cuestionada en el programa Ventaneado, sobre si en verdad existe algún tipo de rivalidad con Danna.

"No cero, con Danna, yo creo que, yo Kenia, yo no tengo ninguna rivalidad con ninguna artista, al contrario, las admiro, las respeto; porque al igual que yo... trabajamos, y es difícil estar en esta posición. Es difícil, es muy complicado. Hacemos muchísimos sacrificios para seguir adelante en nuestros proyectos y no ha surgido una colaboración porque simplemente no lo hemos hablado", señaló la intérprete de Flores.

Además, la estrella agregó que al principio de su carrera fue complicado, debido a que le cerraron muchas puertas.

"Tuve muchísimas caídas, y sobre todo, en un punto de mi carrera, hace muchos años, tuve que tocar puertas, y que incluso me las abrían y me las cerraban en la cara".

"Hubo muchas, sobre todo cuando era creadora de contenido (en redes sociales), yo quería colaborar con muchos y simplemente no pasaba, no me contestaban, pero no pasa nada", concluyó Kenia.