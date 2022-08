Kenan Thompson será el conductor de los Premios Emmy 2022

El comediante Kenan Thompson, un miembro veterano del elenco de Saturday Night Live, conducirá la gala de los premios Emmy el mes entrante.

“Ser parte de esta increíble noche en la que honramos a lo mejor de la comunidad televisiva es ridículamente emocionante, y hacerlo en NBC, mi cadena, familia desde hace mucho tiempo, lo hace aún más especial”, dijo Thompson en un comunicado emitido el martes.

Thompson ha estado en el programa nocturno de comedia de NBC desde 2003 y regresa para su vigésima temporada este otoño boreal. Su trabajo en SNL le ha valido tres nominaciones a los Emmy como actor de reparto, y ganó un trofeo en 2018 como coautor de la letra de la canción Come Back, Barack, que apareció en el programa.

Obtuvo una nominación como actor principal el año pasado por su serie de comedia Kenan, que NBC canceló en mayo después de dos temporadas.

Thompson fue miembro original del elenco de la comedia infantil de Nickelodeon All That (Todo eso y más) y protagonizó junto a Kel Mitchell la serie derivada “Kenan & Kel”. En el cine, sus créditos incluyen “Clifford the Big Red Dog” ("Clifford, el gran perro rojo") y “Barbershop 2: Back in Business” ("La barbería 2: De vuelta en el negocio").

La ceremonia del Emmy será el 12 de septiembre y se transmitirá en vivo por NBC y el servicio de streaming Peacock. Los principales nominados incluyen los dramas Succession y Squid Game y las comedias Ted Lasso, Hacks y Only Murders in the Building.