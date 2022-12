Kehlani denuncia haber sido agredida sexualmente en su concierto

La cantante de r&b salió a pronunciarse a través de sus redes sociales luego de haber sido agredida sexualmente durante uno de sus conciertos.

Fue la noche del 12 de diciembre que la intérprete de Nights Like This, que recurrió a sus historias de Instagram para hablar de la situación.

"Hice un video tras otro y lo eliminé porque no quiero ningún video de mí tan enojada, provocada, llorando, molesta como estoy en ningún lado", dijo en un comentario que luego eliminó, según señala Billboard.

"No importa cuán sexual consideren mi música, mis actuaciones, diversión con mis amigos bailando en clubes, o YO... Eso no les da ningún derecho a ustedes de cruzar un límite como poner sus manos en mi falda y tirando de mi ropa interior para TOCAR MIS GENITALES mientras me escoltan a través de una multitud después de la presentación. Eso me revolvió el estómago. Como víctima de agresión sexual, estoy infinitamente provocada y alucinada", dijo la artista.

Estos hechos ocurrieron durante su gira Europea, tras una presentación en Inglaterra.