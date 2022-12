Kate Winslet supera a Tom Cruise y bate su récord al aguantar más tiempo debajo del agua

La nueva entrega de Avatar 2 ha traído grandes escenas que han sido elogiados por la crítica, y es que a pesar de que el filme de James Cameron tiene una duración de al rededor de 3 horas, las sorpresas no dejan de llegar para el público.

Recientemente, la actriz Kate Winslet, quien dio vida a Ronal, sorprendió a los fanáticos de la producción al revelar que había batido el récord que Tom Cruise tenía, esto al convertirse en el actor (o actriz) que más ha aguantado la respiración bajo el agua para un filme.

De acuerdo con la misma Winslet, ella duró 7 minutos con 14 segundos debajo del agua, mientras que para la película de Misión Imposible, Tom contuvo la respiración durante 6 minutos con 36 segundos.

Según la actriz, al principio sintió un poco de temor, ya que consideró que llevar su cuerpo al límite le traería graves consecuencias:

“Tengo el video en el que se ve como salgo a la superficie diciendo '¿Estoy muerta, he muerto?' En seguida quise saber cuál era mi tiempo”.

En cuanto a su récord, el cual le “arrebató” a Tom Cruise, la actriz mencionó lo siguiente para el portal USA Today: “Pobre Tom. Quiero decir, no conozco a Tom de nada (no lo he visto en mi vida) pero estoy segura de que se está hartando de oír esta historia de cómo he batido su récord. A mí me encantó hacer, por otra parte”, comentó Kate.

(FOTO: DISNEY)

Por otra parte, de acuerdo con el mismo James Cameron, le sorprendió la habilidad que la británica mostró durante su papel, ya que esos minutos que duró debajo del agua no estaban estipulados en el guion:

"El personaje de Kate es alguien que creció bajo el agua como Na'vi adaptada al océano; son tan diferentes físicamente de los Na'vi del bosque que casi los clasificaríamos como una subespecie. Así que debía estar totalmente tranquila bajo el agua, y resultó que tenía un talento natural", destacó.