Kate del Castillo inaugurará nueva entrega de Taller de actores

Este lunes 25 de julio, la encargada de dar a inicio a la nueva temporada de T.A.P. Taller de actores profesionales será Kate del Castillo, una mujer que lleva la actuación en la sangre.

A lo largo de poco más de 50 minutos en compañía del periodista Óscar Uriel, el público podrá conocer a detalle peculiares aspectos de la carrera y obra de esta actriz por la señal de Canal Once en punto de las 19 horas.

Oriunda de la Ciudad de México, Kate creció en un ambiente repleto de arte, cámaras y luces al ser hija de un consagrado actor mexicano, Erick del Castillo.

Los sets fueron su segundo hogar durante su niñez y adolescencia, poco a poco comenzó su trabajo actoral en spots publicitarios, películas y videohomes, hasta que obtuvo un papel protagónico en la producción juvenil titulada Muchachitas (1991).

Ese fue el inicio de sus éxitos, Kate del Castillo comenzó a participar en destacables producciones televisivas como Alguna vez tendremos Alas (1997), American Family (2002), Ingobernable (2017) y La Reina del Sur (2011); más de 30 largometrajes como Visitantes (2014), American Visa (2005), Bad Boys for Life (2020) y La Misma Luna (2008); y más de una docena de obras de teatro, como la puesta en escena The way she spoke (2019).

Bajo la conducción del periodista Óscar Uriel conoceremos las historias y experiencias de 13 personalidades entrañables del mundo artístico mexicano, siendo Kate del Castillo la encargada de abrir los telones de este T.A.P 2022.