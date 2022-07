Kate del Castillo diversifica su trabajo para evitar ser etiquetada

Si algo ha buscado la actriz mexicana Kate del Castillo ha sido diversificar su trabajo. Por eso, ahora que tiene el poder de producir historias, lo hace todo bajo la consigna de borrar la categorización de "lo latino" en la industria, pues cuenta que lo importante es "hacer buenas historias".

"Yo no quiero hacer nada más cosas de latinos, quiero hacer buenas historias para latinos o para no latinos, como sea, no quiero que nos estén etiquetando en lo que debemos hacer para un tipo de audiencia", dice la actriz, protagonista de La reina del sur.

Recientemente Kate volvió a México para grabar The Beautiful Lie, la versión moderna del clásico de la literatura Ana Karenina, que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta Hari Sama.

"Me enorgullece muchísimo poder haber regresado mi país a filmar con una producción mía, porque si me espero a que me llamen me quedo ahí", cuenta la actriz de 49 años.

Aunque la historia "es una tragedia en sí", y Sama es conocido por relacionarse con temas lúgubres, la actriz considera que se trata de un proyecto muy luminoso.

"Tiene mucha luz, en una serie muy intimista, es mucho de personajes y tiene unas cosas súper lindas, me atrevo decir que es muy elegante, entonces dentro de la tragedia que es Ana Karenina, pues bueno hay luz", asevera.

El proyecto se encuentra en postproducción por lo que aun no puede precisar su fecha de estreno, sin embargo, acaba de estrenar por Roku Hunting Ava Bravo, y por HBO Max está por presentar Armas de mujer, un proyecto con el que demuestra que es necesaria la visibilización de la gran diversidad de mujeres que existen en el planeta.

"En Armas de mujer está la mujer a la que le gusta depender del hombre y no tiene nada de malo, también hay otra que quiere ser mamá y lo que pasa es que solamente estamos interpretando diferentes tipos de mujeres", cuenta.

Por eso es optimista a la hora de decir que "la cosa se ha puesto mucho mejor" en temas de representación, pero también es realista y sabe que aún hay un camino largo por recorrer."Estamos en pañales, porque los mejores personajes siguen siendo hombres, pero los que estamos de este lado como escritores, productores y creadores, e incluso actrices, tenemos que intentar cambiarlo", dice.

RECORDAR EL PASADO

Su regreso a México para esta serie la llevó a reencontrarse con su amigo, el conductor y actor Oscar Uriel, en el programa de televisión T.A.P, Taller de Actores Profesionales, en el que Del Castillo pudo hacer un repaso por su carrera como actriz.

"Es muy lindo recordar también cómo empezamos. Yo aunque empecé haciendo cine y 'videohome', las telenovelas eran nuestra opción. Yo hice casi diez telenovelas porque era una época difícil para el cine, no era el cine mexicano que vemos ahora", dice la actriz cuyo episodio de T.A.P se vio el 25 de julio por Canal Once en televisión abierta.

Kate, quien vive en la actualidad un momento de bonanza como creativa, confiesa que es gratificante volver la cabeza para ver el camino recorrido: "Uno siempre anda quejándose de lo que le falta por hacer, pero luego es interesante el rollo de voltear para ver todo lo que uno ha hecho. Nos reímos mucho de las telenovelas que hicimos juntos", comenta del episodio.

Otro de los grandes proyectos que le esperan por estrenar es la tercera temporada de La reina del sur, una de las producciones más ambiciosas en las que ha participado, en la que se enorgullece que el tema central ya no sea el narcotráfico.

"Esta reina viene muy fuerte, estoy feliz de que nos alejamos del narco, y ahora ella se podría dedicar a lo que fuera. Es un thriller de una mujer súper guerrera. Es impresionante que cada capítulo parece que fuera una película de una hora cada uno", menciona.

No obstante, confiesa que es probable que se trate de la última temporada que haga, puesto que el desgaste que trae el hacer una serie de 60 capítulos es muy grande.