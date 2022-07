Karol G revela como Shakira la rechazó para cantar juntas

Durante los últimos años se había hablado de que Karol G había intentado grabar con Shakira una canción, pero la barranquillera la rechazó; sin embargo, durante una entrevista que ha circulado en redes sociales, la intérprete de Tusa reveló como se dieron las cosas.

Aunque Karol dejó claro que no fue directamente Shakira quien la rechazó, ya que a quien se acercó, fue a su equipo, pero le dijeron que no.

La cantante confesó que la canción que quería grabar con la intérprete de Me Enamoré, es Punto G, debido a que la letra menciona el nombre de Jennifer López y Shakira.

"No estoy diciendo que estoy a su nivel, pero Daddy Yankee nos enseñó que artistas grandes también le dan oportunidad a nuevos artistas porque es lo que viene, entonces no me dio susto tocar la puerta", asegura.

Además, dijo que ella no se considera al nivel de Shakira, ni de JLo, ya que son artistas que tienen mucha trayectoria.

Además, señaló que si en un futuro se presenta otra canción que pueda grabar con Shakira, intentará hacer la colaboración soñada.